VISITpass | Sampdoria-Atalanta | Acquista il tuo biglietto + servizi extra

(Di lunedì 25 febbraio 2019) 27ª gg Serie A TIM, domenica 10 marzo 2019. Info biglietti Samdporia-. Scopri l’offertail tuo.Sfida che può valere l’accesso in Europa League tra. Domenica 10 marzo 2019 con inizio alle 15 allo Stadio ”Luigi Ferraris” di Genova, le due squadre cercano punti importanti per non perdere terreno nei confronti della Lazio. Sono due tra le più apprezzate realtà della Serie A, per organizzazione tattica e riconoscibilità di gioco. Sarà la sfida anche tra due maestri di calcio come Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini. I due tecnici hanno in comune la capacità di valorizzare la propria rosa e di offrire spettacolo.: l’offertaSusono disponibili i biglietti per assistere alla partita Samdporia-. Grazie ai suoiesclusivi potrai ...