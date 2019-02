Un nuovo materiale che purifica l’acqua con la luce del Sole : purifica re l’acqua, rimuovendone i batteri tramite la luce del Sole e un materiale sintetico. È questa la nuova metodologia appena messa a punto dai ricercatori dell’Accademia delle scienze cinese e della Yangzhou University di Jiangsu, che nel loro studio pubblicato sulle pagine di Chem hanno spiegato come siano riusciti a eliminare la presenza dei batteri in 10 litri di acqua in una sola ora, utilizzando solamente la luce ...

Jeff Ament parla del nuovo album dei Pearl Jam : “Abbiamo un sacco di materiale” : Nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione statunitense di Rolling Stone il bassista Jeff Ament ha parlato di materiale per un nuovo album dei Pearl Jam. Ciò che è chiaro per la band di Seattle è il motivo per cui l'ultimo disco, "Lightning bolt", risalga al 2013. Nel frattempo la band ha rilasciato qualche raccolta live e il singolo Can't deny me (2018), ma il temporaneo silenzio discografico, spiega il bassista, è dovuto principalmente ...