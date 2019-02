Serie C | Virtus Entella | Orlandi ha problemi al cuore | Carriera finita

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA/ Risultato live 22-18 - streaming video e tv : gara equilibrata - basket Serie A - : DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA, streaming video e tv: la Vanoli arriva dalla sconfitta di Cantù, la Segafredo ha dominato in casa contro Avellino.

Basket Serie A : la Virtus Bologna è tornata : In una giornata in cui la costante è stata la vittoria ottenuta negli ultimi minuti, l a Virtus Bologna rifila 22 punti di scarto , il massimo di giornata, ad Avellino , non proprio l'ultima della ...

Serie C - il Pordenone si aggiudica il big match : 2-0 all'Imolese. Virtus Verona-Triestina 3-4 : Pordenone - Il Pordenone si aggiudica 2-0 lo scontro al vertice con l' Imolese prima inseguitrice. I ramarri continuano a guardare tutti dall'alto del primo posto in classifica grazie a Ciurria e De ...

Diretta Virtus Verona Triestina / Risultato finale 3-4 - streaming video e tv : Granoche allo scadere - Serie C - : Diretta Virtus Verona Triestina, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie C

Diretta Virtus Verona Triestina/ Streaming video e tv : alabardati favoriti nel derby del Nord-Est - Serie C - : Diretta Virtus Verona Triestina, info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie C

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : la grande classica in tempo reale : Appuntamento alle 17:00 per la grande classica della Serie A di basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per la 17ma giornata di campionato. I meneghini sono reduci dall’importante successo di Eurolega in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas per 80-70 che ha riportato gli uomini di Pianigiani tra le prime 8 di Europa. Inoltre, per dare maggiore spinta alla formazione milanese, la società ha ufficializzato l’acquisto per ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna - Serie A basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tra le sfide più interessanti della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket c’è sicuramente quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La formazione allenata da Pino Sacripanti è in ottima condizione e nelle ultime tre giornate ha raccolto altrettanti successi, risalendo posizioni in classifica dopo una prima parte di stagione decisamente altalenante. L’Olimpia invece non sta vivendo un momento ...

Diretta Sudtirol Virtus Verona/ Streaming video e tv : altoatesini favoriti nel pronostico - Serie C - : Diretta Sudtirol Virtus Verona Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 23giornata girone B.

Video/ Rieti Virtus Francavilla - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie C 22giornata - : Video Rieti Virtus Francavilla , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata del Campionato di Serie C, girone C.

Basket Serie A2 - la Virtus Roma è capolista a Ovest : decisiva la vittoria su Bergamo : Roma - Il Girone Ovest della Serie A2 di Basket ha un nuovo padrone: è la Virtus Roma . decisiva la vittoria all'overtime su Bergamo . Rieti vince e accorcia sulla seconda in classifica, in zona ...

Serie A Basket - 16ª Giornata – Vittorie per Pesaro e Brescia : la Virtus Bologna batte Trieste : Nel pomeriggio della 16ª Giornata della Serie A di Basket Pesaro vince a Pistoia, Bologna batte Trieste e Brescia supera Varese Dopo la vittoria di Sassari nel lunch match, il successo di Venezia sul campo di Torino e il clamoroso ko dell’Olimpia Milano a Brindisi, il pomeriggio della 16ª Giornata di Serie A prosegue con altre tre interessanti sfide. Nella prima Pesaro batte 77-81 Pistoia, sempre più fanalino di coda del campionato. Gli ...

Basket Serie A2 - Virtus Roma sfida Latina. Bucchi : «Vogliamo reagire» : Roma - Un giorno storico, un comune desiderio di riscatto. La Benacquista Latina , nell'anticipo della ventesima giornata del girone Ovest di Serie A2 di Basket inizialmente prevista a febbraio, ...

Diretta Varese-Virtus Bologna/ Risultato finale 79-86 - streaming Rai : impresa dei felsinei! - Serie A1 basket - : Diretta Varese Virtus Bologna, streaming video Rai: alla Enerxenia Arena le V nere vogliono blindare il loro posto nella Final Eight di Coppa Italia.

Basket - Serie A2 : Yannick Moreira alla Virtus Segafredo Bologna : Bologna - Yanick Moreira saluta la Grecia, lascia il PAOK Salonicco e firma con la Virtus Segafredo Bologna fino al termine della stagione. Il centro di 211 centimentri arriverà in Emilia-Romagna una ...