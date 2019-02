NBA | festa per Spike Lee e i Knicks

NBA - La doppia festa dei Knicks : per l'Oscar del supertifoso Spike Lee e per una rivincita attesa 20 anni : E' stata una notte di festa per la ' Knicks nation': il regista Spike Lee, il più noto e a tratti indisciplinato tifoso della prima fila del Garden, è stato premiato con l'Oscar per la migliore ...

NBA – Joakim Noah ammette : “ero troppo figo per giocare a New York - dopo la partita avevo 60 persone a casa a fare festa” : Joakim Noah svela il motivo delle sue pessime annate in maglia Knicks: il francese si è detto ‘troppo figo’ per giocare in una città piena di distrazioni come New York Quando Joakim Noah arrivò a New York, i Knicks erano sicuri di aver acquisito uno dei migliori centri della lega. Peccato però che, col senno di poi, l’arrivo del francese nella Grande Mela si è rivelato un clamoroso buco nell’acqua. Un quadriennale ...