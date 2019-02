Il flop di Celentano | «Adrian» sospeso e rimandato a settembre

Adriano Celentano - lo show Adrian è stato cancellato dal palinsesto dopo gli ascolti flop : Non c'è pace per Adrian, lo show con protagonista Adriano Celentano che doveva essere il grande evento di questa stagione televisiva del Biscione. Gli ascolti, però, non hanno premiato lo show ne tanto meno il cartone animato che il 'clan Celentano' aveva strutturato per la messa in onda in prima serata su Canale 5: la media è stata a dir poco irrisoria, al punto che in casa Mediaset hanno preso la drastica decisione di sospenderlo e ...

Adrian - tragica voce su Celentano : "Cos'ha chiesto il suo staff a Mediaset". Oltre il flop : roba clamorosa : Il mistero Adrian cresce di settimana in settimana, insieme al giallo sulle condizioni di salute di Adriano Celentano. Il Molleggiato non sta bene, bloccato da un "malanno di stagione" dai contorni non meglio definiti, e anche per questo lunedì 25 febbraio il suo tribolatissimo show non andrà in ond

Adriano Celentano - lo show Adrian sospeso dopo il flop : sarebbe rinviato in autunno : Il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 con lo show Adrian non ha fatto faville e gli ascolti delle prime puntate di messa in onda sono stati a dir poco deludenti. Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso lo show per due settimane in seguito ad una forte influenza che aveva colpito il Molleggiato e che lo aveva portato a non seguire più in prima persona gli eventi e la costruzione dello show. Peccato, però, che le due settimane siano passate ...

Non solo Adriano Celentano. Cosa abbiamo capito - sul mondo - sulla tv... - dopo il flop Adrian : Adriano Celentano ci scherza su: "Ho sabotato l'audience di Canale 5 e continuerò a farlo fino a quando non resterà un solo ascoltatore: lui salverà il mondo". In realtà, il flop di Adrian è stata una vera e propria doccia fredda, per tutti quanti: per noi telespettatori, che confidavamo nell'estro del Molleggiato, per Mediaset , che aveva scommesso ...

DON BACKY CONTRO CELENTANO/ "Adrian? Ho perso la stima per lui 50 anni fa. Sono contento del flop" : La lunga faida tra Don BACKY e CELENTANO, una volta amici, che dura da 50 anni:l'artista la racconta in una intervista esclusiva

Maria De Filippi commenta il flop di Celentano e Isola : “Sanremo? Mai più” : Maria De Filippi intervista Oggi: le parole su Rai, Festival di Sanremo, Adriano Celentano, Isola dei Famosi Maria De Filippi ha giudicato le trasmissioni del momento in un’intervista rilasciata a Oggi, nel numero in edicola giovedì 7 febbraio. La moglie di Maurizio Costanzo ha detto la sua sullo show di Adriano Celentano e sulla nuova […] L'articolo Maria De Filippi commenta il flop di Celentano e Isola: “Sanremo? Mai ...

Adrian - Don Backy : “Il mega flop di Celentano? Erano 50 anni che aspettavo questo momento” : “Il mega flop di Celentano in prima serata? Erano 50 anni che aspettavo questo momento. Ero sicuro che il programma sarebbe andato male. Adrian ricalca il film Joan Lui, degli anni 80, che fu un grande insuccesso”. Non usa mezzi termini Don Backy, intervistato in esclusiva dal settimanale Oggi, per commentare l’insuccesso che ha avuto lo show di Adriano Celentano. Lo storico componente del Clan, che abbandonò dopo una lite col ...

ADRIAN - ADRIANO CELENTANO/ Diretta e anticipazioni quarta puntata : potevano fare a meno del nuovo flop? : ADRIAN, ADRIANo CELENTANO, anticipazioni 4 febbraio, canale 5: Orso e Carbone diventeranno alleati dell'orologiaio nella quarta puntata?