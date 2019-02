I 7 Oscar mancati di Glenn Close | la grande delusa dagli Academy Awards

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Aveva vinto i Golden Globes e tutti i premi che precedono gli. Era lafavorita per la statuetta di miglior attrice protagonista, ma se l'è vista soffiare a sorpresa dall'interpretazione regale di Olivia Colman ne La Favorita di Yorgos Lanthimos. E così, dopo sei nomination agli, anche la settima è andata a vuoto esi è ritrovata ancora una volta senza. Non è bastata laperformance in The Wife, l'ennesima di una carriera lunga di classe e talento. Un percorso che non ha certo bisogno di una statuetta dorata per entrare nella storia del cinema, ma la delusione è stata maggiore delle precedenti.