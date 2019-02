Bob | Mondiali Whistler 2019 | la Germania vuole dominare la scena | ma i rivali non

oasport

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Manca poco e vivremo il via ufficiale alla 63esima edizione deidi bob che, in questa occasione, si terranno a, in Canada. Tutto è pronto per otto giorni di gare ad altissimo livello che andranno ad assegnare i titoli iridati, dopo che la Coppa del Mondo si è conclusa a Calgary proprio nella giornata di ieri. L’edizione 2017 deidi bob a Schönau am Königssee vide il totale dominio dellacon 4 ori, un argento e 2 bronzi, con Johannes Lochner in grado di mettersi al collo due medaglie del metallo più pregiato, mentre nel 2016 ad Igls i tedeschi scrissero 3 ori e 2 argenti. Anche in questo caso, nella kermesse della British Columbia, laparte con la chiara intenzione dila, come ha fatto, dopotutto, anche nella Coppa del Mondo.Nel bob a 2, per esempio, chi potrà fermare Francesco Friedrich? Il fuoriclasse nato a Pirna nel ...