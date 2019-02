App NoiPa : cedolino stipendio - detrazioni e self service. Come si usa : App NoiPa: cedolino stipendio, detrazioni e self service. Come si usa In molti hanno chiesto a NoiPa se fosse disponibile un’applicazione per agevolare la consultazione e la gestione del cedolino stipendio. Ebbene, app NoiPa è già disponibile gratuitamente su Play Store (per smartphone Android) e Apple Store (per iPhone). “L’avete chiesta, l’abbiamo realizzata!”, scrive NoiPa sulla pagina Facebook. Disponibile da giovedì 21 febbraio 2019, ...