Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri bugiardo? Avvistato con Roberta

Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia. Deianira Attacca La Coppia! : Dopo la scelta a Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si stanno vivendo la loro storia fuori dai riflettori. Ma oltre ai fan ci sono anche i detrattori della copia, alcuni anche appartenenti al mondo dello spettacolo. I fan di Uomini e Donne hanno assistito alla scelta di Lorenzo Riccardi, che ha deciso di terminare il suo percorso da Tronista scegliendo Claudia Dionigi. I due si stanno vivendo la loro storia al di fuori dei ...

Uomini e Donne - Luca Daffrè dopo Teresa : “Ci credo ancora” (Foto) : Teresa Langella e Luca Daffrè dopo la scelta: qual è il loro rapporto? Sappiamo tutti com’è andata a finire la scelta di Teresa Langella. Male! Andrea Dal Corso le ha detto “no” e l’ex tronista di Uomini e Donne è dovuta ritornare a casa da single. Era convinta che fosse un “sì” e invece ha […] L'articolo Uomini e Donne, Luca Daffrè dopo Teresa: “Ci credo ancora” (Foto) proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne gossip - Antonio Moriconi confessa : “Non mi aspettavo questo” : gossip Uomini e Donne, la vita di Antonio Moriconi dopo Teresa Langella Antonio Moriconi continua ad essere uno tra i protagonisti del gossip su Uomini e Donne nonostante il trono di Teresa Langella sia finito da un pezzo e sia già andata in onda la seconda delle scelte di Uomini e Donne – La scelta. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Antonio Moriconi confessa: “Non mi aspettavo questo” proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi e Mara Fasone : un’amicizia speciale : Amicizia Lorenzo Riccardi e Mara Fasone Uomini e Donne: un legame che non si spezza Se non avesse deciso di interrompere prematuramente il suo percorso a Uomini e Donne, anche Mara Fasone avrebbe potuto fare la sua scelta in un castello principesco. Ma, per lei, le cose sono andate diversamente rispetto agli altri tronisti. Ha […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Mara Fasone: un’amicizia speciale proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ 'Volata qualche minaccia al no di Andrea a Teresa' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella parla dopo il no di Andrea Dal Corso e svela i suoi nuovi progetti

Trono Classico - corteggiatrice di Uomini e Donne svela : “Sono incinta” : Uomini e Donne: ex corteggiatrice del Trono Classico è incinta La cicogna continua a volare molto bassa sulle teste dei protagonisti di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice del Trono Classico Ester Glam è incinta. I fan del dating sentimentale di Maria De Filippi la ricorderanno sicuramente: l’attrice romana ha corteggiatro Paolo Crivellin e ha fatto molto parlare di lei per il suo addio improvviso e per il ritorno di fiamma con ...

Uomini e Donne oggi : l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta : Uomini e Donne oggi: Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, è incinta Cicogna in volo per Ester Glam, l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La modella ha annunciato su Instagram la sua gravidanza, condividendo uno scatto di un’ecografia. “Ebbene sì, ammetto che molti di voi mi hanno già beccata da tempo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta ...

Sara Affi Fella riparla dello scandalo a Uomini e Donne : 'Mi sento una persona migliore' : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista a Uomini e Donne qualche mese fa, dove venne smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale rivelò a tutti che la ragazza aveva preso in giro la redazione del dating show tenendo nascosta la loro relazione. Una confessione che ha messo Sara 'alla berlina', al punto da costringerla a cancellare il suo vecchio profilo Instagram e a stare per diversi mesi lontana ...

"Non fa str**!" - lo sfogo di Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha travolta dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e lo fa tramite il suo profilo Instagram, dove ha risposto alle domande dei suoi fan. dopo ...

Uomini e Donne - ascolti di ieri : la scelta di Riccardi conquista il 17 - 82% di share : Canale 5 ha trasmesso ieri, 22 febbraio, la scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e Donne. Il 22enne ha trascorso un weekend in villa insieme a Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià per togliersi gli ultimi dubbi sulla decisione da prendere. Alla fine la sua preferenza è ricaduta sulla corteggiatrice di Latina che ha risposto "sì", pur rimproverandolo per il suo comportamento tenuto all'interno del programma. Ma com'è andata la puntata ...

Ascolti Uomini e Donne Scelta vs Sanremo Young : cala Antonella Clerici : Antonella Clerici battuta: Uomini e Donne La Scelta vince su Sanremo Young Sabato 23 febbraio i dati Auditel, solitamente reperibili intorno alle 10 del mattino, sono stati diffusi in ritardo per un problema tecnico. Anche questa settimana è tornata la sfida tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, dopo un sostanziale pareggio per i rispettivi programmi e un solo 0,5% di share. Come sono andati gli Ascolti di Sanremo Young e Uomini e Donne La ...

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%). Got Talent 5.5% - Crozza 4.6% : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 alle 0.00 – il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.36 – la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo ...

Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… “Non voglio crederci” : Teresa Langella torna a parlare del No ricevuto durante la scelta Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell’ultimo numero di ‘Uomini e Donne Magazine’ in cui l’ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e … L'articolo Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… ...

Ascolti tv 22 febbraio : crolla Sanremo Young battuto da Uomini e donne : Ritorna l'appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 22 febbraio, la quale è stata caratterizzata in prime time dalla seconda sfida di questa stagione tra il serale di Uomini e donne e Sanremo Young, il baby talent show condotto da Antonella Clerici e in onda su Raiuno. La scorsa settimana, la super-sfida del venerdì sera si era conclusa con un sostanziale pareggio tra le due proposte delle reti ammiraglia ...