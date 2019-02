Serie A | Dybala riporta il sorriso in casa Juve | Bologna battuto 1-0

Serie A - Juve-Frosinone 3-0 : Dybala e CR7 "avvisano" l'Atletico : All.: Baroni Arbitro: Giua Marcatori: 6' Dybala , J,, 17' Bonucci, J,, 18' st Ronaldo, J, Ammoniti: Emre Can, Cancelo, J,; Salomon, Molinaro, Cassata, F, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Serie A - Juventus-Frosinone 3-0 : Dybala - Bonucci e Ronaldo dominano la scena - bianconeri pronti per Madrid : La Juventus vince in assoluta scioltezza per 3-0 contro il Frosinone il primo anticipo della 24esima giornata della Serie A 2018/19. All’Allianz Stadium i bianconeri regolano la neopromossa sprecando pochissime energie in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. E, come se non bastasse, si regala conferme importanti. La condizione è decisamente ...