Psg - Neymar : “voglio aiutare Buffon a vincere la Champions” : “Stiamo facendo dei trattamenti per accelerare il processo e siamo molto contenti dei risultati. Non vedo l’ora di tornare e fare cio’ che amo di piu’ al mondo: giocare a calcio”. Sono le dichiarazioni di Neymar, in un’intervista trasmessa sul canale YouTube “Fui Clear”. “La gente pensa che sia facile giocare in Francia ma ci sono giocatori di grande fisicita’ e non e’ ...

BUFFON : 'VOGLIO CONTINUARE A DIVERTIRMI'/ Psg corsaro a Manchester : 'Una rivincita' : Gigi BUFFON esulta dopo Manchester United-Psg: 'Una rivincita dopo quanto successo nel 2003'. Sul futuro: 'Rinnovo non è un problema'

Buffon dopo Manchester-Psg : 'Rinnovo - mai problema. Zaniolo? Con la cattiveria di papà...' : "Non l'ho ancora visto bene, nel senso che prima di dare un giudizio serio e preciso sui calciatori mi piace guardarli per diverse partite - le parole del portiere a Sky Sport - di certo, se si ...

Champions - United-Psg è Pogba-Buffon. Revival Juve a Old Trafford : I bianconeri scenderanno in campo fra otto giorni contro l'Atletico Madrid ma ci sarà un assaggio di Juve già questa sera, a Old Trafford. Sì perché l'andata degli ottavi di Champions League tra ...

Psg - Buffon : “Ecco fino a quanti anni sogno di giocare” : PSG Buffon – Gianluigi Buffon, portiere del Psg, ha rilasciato alcune dichiaraizoni in un’intervista a La Stampa. Ha da poco compiuto 41 anni ma nella sua testa è solo a metà carriera: “sogno di stare in campo fino a 80 anni, il nonno in porta col bastone e la maglia numero uno. Al tempo stesso immagino che tutto […] L'articolo Psg, Buffon: “Ecco fino a quanti anni sogno di giocare” proviene da Serie A News ...

PROBABILI FORMAZIONI / Manchester United Psg : Buffon e Verratti sfidano i Red Devils - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI Manchester United Psg: quote, notizie su moduli e titolari per l'andata degli ottavi di Champions League, oggi martedì 12 febbraio.

Buffon al settimo cielo : “Psg mi ha ridato entusiasmo - sogno di giocare fino a 80 anni” : Gigi Buffon non pensa affatto al momento del ritiro, anzi, sta pianificando il suo futuro in campo con la maglia del PSG Gigi Buffon sembra trovarsi molto bene nella sua nuova esperienza al PSG. In terra francese il portiere sta tentando di raggiungere la tanto agognata Champions League sfumata più volte con la Juventus e punta a giocare ancora per altri anni ad alto livello. Intervistato da La Stampa, Buffon ha infatti ...

Psg - Buffon testa al presente ma con uno sguardo al futuro : L’esperienza di Gigi Buffon tra i pali del Psg può essere ritenuta soddisfacente. Il suo futuro, però, ad oggi non è ancora certo.Alla vigilia della partita di Ligue 1 che vedrà il Psg sfidare il Lione , in conferenza stampa ha preso la parola Gigi Buffon. L’ex portiere della Juventus, affiancato da Alphonse Areola, ha parlato del suo futuro. Ricordiamo che il portiere ha un contratto in essere con il club parigino per un anno più un ...

Psg - Buffon : "Resterei volentieri se Areola vuole..." : Gigi Buffon si vede in campo anche l'anno prossimo, ma per sapere se sarà al Psg o altrove, bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. "Se Alphonse, Areola, ndr, e il club lo vogliono, io resterei ...

Niang umilia Buffon : robe da matti in Ligue 1 - il gol che vale una carriera in Psg-Rennes : Roba dell'altro calcio. M'Baye Niang, uno che tra Milan e Torino è diventato famoso più per le occasioni sprecate che per i gol fatti, segna di tacco a Gigi Buffon. Accade in Ligue 1, dove il 24enne attaccante del Rennes segna il momentaneo 1-1 contro i dominatori del Psg. Alla fine finirà 4-1 per i

Buffon : 'La Juve è la più forte in Champions. Il Psg non ha la sua storia' : Dopo aver lasciato la Juve e l'Italia ho capito che esiste tutto un altro modo di approcciare lo sport, e questo è il Psg. Qui la vita è completamente diversa dall'Italia'. Laudisa: "Higuain-Piatek-...

Psg - Thiago Silva : 'Buffon si merita la Champions - Verratti al livello di Neymar e Mbappé' : Thiago Silva , difensore e capitano del Paris Saint Germain , ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei due compagni di squadra italiani Gianluigi Buffon e Marco Verratti : ' Gigi è una stella mondiale e un punto di riferimento per tutti. E' un capitano naturale, un leader che ci spinge sempre ...

Psg - Buffon si racconta : 'Gli ambienti ultrà - la depressione - la voglia di giocare ancora : vi dico tutto' : Il Buffon uomo e il Buffon calciatore si intrecciano in un'intervista rilasciata dal numero uno del Paris Saint-Germain al settimanale Vanity Fair Italia. L'ex portiere della Juventus e della ...