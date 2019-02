Motu proprio | legge e task force nelle diocesi | papa Francesco in prima linea contro la

In arrivo Motu proprio del Papa per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato : E' in arrivo un nuovo Motu Proprio del Papa "sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili", per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano. E' una delle "iniziative concrete" che il moderatore dell'Incontro in Vaticano sulla protezione dei minori, padre Federico Lombardi, indica per il prossimo futuro nel quadro del "follow up" del summit concluso oggi.Il ...

