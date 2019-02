Italia | doppio oro in Qatar

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 24 febbraio : Italia - doppio podio nello snowboard! Fischnaller terzo nello slittino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 24 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva dell’ultimo weekend del mese. OA Sport ...

Slittino – Coppa del Mondo - a Sochi due coppie Italiane centrano la top ten nel doppio : Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier centrano la top ten a Sochi: la Coppa del Mondo di doppio va a Eggert e Benecken Toni Eggert e Sascha Benecken fanno en plein e dopo i Mondiali portano a casa anche la Coppa del Mondo. Il secondo posto di Sochi consente ai tedeschi di festeggiare in anticipo la conquista della quarta sfera di cristallo della loro carriera, la terza consecutiva. Sulla pista olimpica hanno chiuso al secondo posto 53 ...

Fed Cup 2019 - Svizzera-Italia 3-1. Sara Errani e Martina Trevisan vincono l’ininfluente doppio : Punto della bandiera per l’Italia della Fed Cup di tennis: in Svizzera l’ininfluente doppio, giocato a punteggio acquisito, va alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Martina Trevisan, le quali battono 7-6 (5) 3-6 [10-5] la coppia elvetica formata da Timea Bacsinszky e Stefanie Voegele in poco meno di due ore di battaglia. Nel primo set le azzurre vanno sotto 0-3 con due break di svantaggio, ne recuperano uno ma poi perdono ...

Coppa Davis 2019 - playoff : India-Italia 1-2 - Bolelli e Berrettini perdono nel doppio : L' Italia fallisce il primo match point nella sfida contro l' India valida come turno di qualificazione alla fase finale di Coppa Davis. Nel doppio che ha aperto la seconda giornata, sull'erba del ...

Coppa Davis - l’India si rifà sotto : l’Italia perde il doppio e resta avanti 2-1 - adesso tocca a Seppi : Coppa Davis, Seppi e Berrettini sono stati sconfitti in un incontro molto combattuto dalla coppia indiana Bopanna/Sharan Coppa Davis, l’India rialza la testa di fronte al pubblico amico dopo lo 0-2 di ieri contro l’Italia, andando ad accorciare le distanze grazie al doppio. Stamane infatti la coppia Bopanna/Sharan ha avuto la meglio del duo azzurro composto da Seppi e Berrettini, vincendo in tre combattuti set 4-6 6-3 6-4. ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia 1-2. Nel doppio vengono rimontati e battuti Berrettini e Bolelli : L’India riapre la sfida del turno preliminare di Coppa Davis contro l’Italia portando a casa il punto del doppio: Rohan Bopanna e Divij Sharan rimontano e battono Simone Bolelli e Matteo Berrettini con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in un’ora e tre quarti dii gioco. Gli azzurri sono avanti 2-1 ed avranno a disposizione gli ultimi due singolari per chiudere la contesa. Nel primo set i servizi sembrano dominare, anche se Bolelli va ...

India-Italia Coppa Davis oggi (2 febbraio) : orario d’inizio e come vedere in tv ultimi singolari e doppio : Una volta si sarebbe detto “la seconda giornata potrebbe anche essere l’ultima in questo weekend di Coppa Davis”. Quest’anno non sarà così: oggi si terrà in ogni caso l’ultima giornata del fine settimana dell’Insalatiera, l’unico (sebbene in forma mutilata) salvato dalla riforma voluta dall’ITF in coabitazione con il gruppo Kosmos. L’Italia può chiudere già con il doppio di apertura, che una ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : le possibili scelte di Corrado Barazzutti. Seppi - Cecchinato e Berrettini in ballottaggio - incognita doppio : Comincia venerdì l’avventura dell’Italia nella Coppa Davis 2019. La nuova edizione coinciderà con l’inizio della rivoluzione della storica competizione a squadre. Gli azzurri di Corrado Barazzutti saranno ospiti dell’India e si giocherà sull’erba, una superficie poco amata dai giocatori italiani e che ovviamente mette il capitano azzurro nella difficile decisione di scegliere i due migliori singolaristi e soprattutto la coppia del doppio. Non ci ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia : i padroni di casa ai raggi X. Un doppio davvero temibile. E l’erba può esaltarli : La nuova Coppa Davis sta per cominciare. L’edizione 2019, quella della rivoluzione, parte per l’Italia dalla sfida con l’India. Si giocherà venerdì e sabato al Calcutta South Club e soprattutto lo si farà sull’erba, superficie poco amata dagli azzurri e che può dare un grosso vantaggio ai padroni di casa. India che si affiderà anche al doppio per provare a superare il Bel Paese. Questi i convocati del capitano ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : doppio successo della Russia nelle staffette - assente l’Italia : Si completa la tappa elvetica di Lenzerheide di IBU Cup di Biathlon: oggi in scena la staffetta singola e la staffetta mista, alle quali non ha preso parte l’Italia. doppio successo della Russia, che in entrambi i casi precede la Germania, mentre cambia il gradino più basso del podio: sono terze nella singola l’Ucraina e nella mista la Norvegia. Nella staffetta singola vince la Russia di Sergey Korastylev e Uliana Kisheva (due ...