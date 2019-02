Classifica Mondiale Superbike 2019 | la graduatoria aggiornata e i punteggi Alvaro

oasport

(Di domenica 24 febbraio 2019) Il weekend a Phillip Island in Australia per ildi, ha sorriso allo spagnoloBautista (Ducati). L'iberico ha centrato il bersaglio grosso all'esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito laLADOPO IL ROUND IN AUSTRALIABAUTISTA 62 DUCATI 2 JONATHAN REA 49 KAWASAKI 3 MARCO MELANDRI 30 YAMAHA 4 ALEX LOWES 30 YAMAHA 5 MICHAEL VAN DER MARK 29 YAMAHA 6 LEON HASLAM 24 KAWASAKI 7 SANDRO CORTESE 19 YAMAHA 8 CHAZ DAVIES 15 DUCATI 9 TOM SYKES 12 BMW 10 EUGENE LAVERTY 12