Valle d’Aosta - incendio in una mansarda : 3 feriti - grave ragazza : Valle d’Aosta, incendio in una mansarda: 3 feriti, grave ragazza Il rogo intorno alle 5.15, per cause ancora da accertare, in una palazzina di Antey-Saint-André. I 3 amici si sono buttati dalla finestra per cercare di mettersi in salvo: hanno riportato politraumi, ma la 21enne è la più grave. Sono turisti originari del Levante ...

Mansarda in fiamme in Valle d’Aosta : La giovane è in condizioni disperate dopo avere tentato di sfuggire al fuoco; feriti anche due amici di Lavagna che erano con lei

Lega Valle d'Aosta spinge per tornare a elezioni - AostaOggi.IT : I valdostani - concludono i consiglieri leghisti - meritano un cambiamento reale, una trasformazione netta della classe politica e del modo di fare politica. Un cambiamento che può avvenire solo ...

Incidente sugli sci in Valle d'Aosta - morta una 13enne francese : Roma, 18 feb., askanews, - Una bambina francese di 13 anni è morta mentre sciava in un tratto impervio della pista di sci alpino di Cogne, Aosta,. La giovane è stata trovata non cosciente a bordo ...

L'urlo della Valle d'Aosta spinge Pellegrino e De Fabiani a riscrivere la storia del fondo azzurro : Il vichingo ha preferito preparare a casa i campionati del Mondo di Seefeld , Austria, che iniziano tra una manciata di giorni, Pellegrino l'ha fatto divorando l'energia del pubblico di casa. '...

cgia mestre * presti bancari alle imprese : « Valle d'Aosta - +174 milioni - e Piemonte - +1 miliardo - hanno registrato un aumento degli ... : ... abbassando i costi energetici, favorendo gli investimenti infrastrutturali, riducendo le tasse, tagliando il cuneo fiscale e incentivando l'internazionalizzazione della nostra economia. In secondo ...

Cogne - la Coppa del mondo una vetrina anche per l'enogastronomia locale Cogne - Vi portiamo nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono ... : Vi portiamo nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono stati cucinati e proposti in ricette appetitose per un vero trionfo del gusto valdostano.

Domenica 24 febbraio la Valle d’Aosta celebra il 71° anniversario dello Statuto speciale : Il 71° anniversario dello Statuto speciale, il 73° dell’Autonomia e la Festa della Valle d’Aosta saranno celebrati Domenica 24 febbraio

Turismo in Valle d'Aosta - novembre raddoppia arrivi e presenze in dieci anni Aosta - Nonostante novembre rappresenti una quota residua dei ... : Nonostante novembre rappresenti una quota residua dei flussi turistici annui , 1,3%, , nel corso del 2018 questo mese risulta in crescita rispetto agli ultimi anni sia in termini di arrivi sia di ...

Al via iniziative per promuovere le zone umide in Valle d’Aosta : Iniziativa dell’Assessorato dell’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, in collaborazione con la delegazione valdostana dell’Associazione Legambiente. Domani, giovedì 7 febbraio

Valle d’Aosta : scosse di terremoto vicino a Saint-Rhémy-en-Bosses : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che “ad 8 chilometri ad Ovest di Saint-Rhémy-en-Bosses, è avvenuto un terremoto. Due le scosse registrate: alle 9,30 pari a magnitudo 2.8 e alle 10,02 con magnitudo 2.1, entrambe ad una profondità di 10 chilometri. La Cus, Centrale Unica del Soccorso, non segnala danni a cose e a persone e non segnala, altresì, chiamate di richiesta di intervento e o soccorso.” L'articolo Valle ...

Antonio Tajani si impegna ad aiutare la Valle d'Aosta a presentare le sue istanze a Bruxelles : «ma vedrei bene un raddoppio del Tunnel del ... : Io credo che si debba avere il coraggio di puntare sulle infrastrutture, se manca quel coraggio non crescerà mai l'economia» . «I giudizi espressi da Tajani sono suoi, non miei». Per il presidente ...

Valle d'Aosta - trovato il corpo del quarto disperso a Courmayeur : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

AOSTA. Il Consiglio regionale schiaccia sull'acceleratore per cambiare la legge elettorale. Oggi la prima Commissione