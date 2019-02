Madrid | ragazzo di 26 anni uccide la mamma | la fa a pezzi e la mangia insieme al suo cane

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) E' una vicenda davvero terribile quella che arriva da, dove undi 26si è macchiato di un crimine efferato. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane, in preda ad un autentico raptus di follia, ha ucciso sua madre, ne ha fatto ail suo corpo e poi l'hataal suo. Gli inquirenti, che si sono recati sulla scena del crimine, avrebbero trovato infatti alcuni contenitori di plastica, in cui il 26enne aveva inserito i resti della donna. Sarebbe stato proprio lui stesso a indicare gli stessi contenitori. La Polizia ipotizza che si possa trattare di un caso di cbalismo. L'allarme è scattato quando un amico della donna ha riferito agli investigatori di non vedere più la donna da un mese, proprio in questo lasso di tempo si sarebbe verificato l'omicidio.L'omicida è il più giovane di due fratelli Secondo quanto riferisce la testata ...