Distrutti i dossier sugli abusi sessuali Il cardinal Marx incrina il summit

Pedofilia - il mistero in Vaticano : "Dossier Distrutti o mai creati" : In Vaticano si respira tensione durante il vertice dedicato alla protezione dei minori. Gli scandali sulla Pedofilia hanno indebolito la Chiesa e ora Bergoglio cerca una via per risollevare l'immagine della Santa Sede.Nei giorni scorsi una inchiesta del Washington Post aveva portato alla luce le accuse di chi sostiene che il Papa sarebbe stato a conoscenza degli abusi perpetrati su alcuni bambini sordomuti, senza che però venissero adottata ...