Berlino-Parigi | i fondi europei solo ai Paesi con i conti in regola

Asse Parigi-Berlino sull'eurobudget : «Fondi solo a chi fa le riforme» : C'è l'accordo fra e sull'eurobudget, e si afferma la linea tedesca che prevede che le risorse di questo nuovo strumento siano accessibili solo a chi fa le riforme indicate dal semestre europeo. È ...

Ue - accordo Parigi-Berlino sull'eurobudget : fondi solo ai Paesi che fanno riforme : Berlino e Parigi hanno trovato un accordo sull' eurobudget che si rifà a quella che era la visione tedesca esplicitata in un documento di lavoro del ministero tedesco delle Finanze di cui si era ...

Accordo Parigi-Berlino sull'eurobudget - soldi a chi fa le riforme : C'è l'Accordo fra Parigi e Berlino sull'eurobudget , e si afferma la linea tedesca che prevede che le risorse di questo nuovo strumento siano accessibili solo a chi fa le riforme indicate dal semestre ...

Accordo Parigi-Berlino su eurobudget : fondi solo a chi fa riforme : Intesa sulla linea tedesca che prevede l'accesso all'eurobudget solo per chi fa le riforme indicate nell'ambito del semestre europeo

Asse Parigi-Berlino sull'eurobudget : 'Fondi solo a chi fa le riforme' : C'è l'accordo fra Parigi e Berlino sull'eurobudget, e si afferma la linea tedesca che prevede che le risorse di questo nuovo strumento siano accessibili solo a chi fa le riforme indicate dal semestre ...

Ue - c'è accordo tra Parigi e Berlino su eurobudget : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget , in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riportato dal Frankfurter ...

Asse Parigi-Berlino - la proposta : 'Fondi Ue solo a Paesi con conti in regola' : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget, in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. ...

Asse Parigi-Berlino - la proposta : «Fondi Ue solo a Paesi con conti in regola» : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget, in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung....

Proposta Berlino-Parigi - i fondi Ue solo ai Paesi con i conti in regola : BERLINO - 'E' nell'interesse dell'intera eurozona sostenere gli sforzi per le riforme nazionali'. E' questo il cuore della Proposta franco-tedesca per un fondo dell'eurozona. Dal documento messo a ...

Istat - a gennaio inflazione allo 0 - 9% Frenano anche Parigi e Berlino : Prezzi freddi a gennaio in tutta Europa, un segnale negativo che si accompagna al calo dell'indice Markit dell'attività manifatturiera in Europa a 49,2 punti a febbraio dai 50,5 di gennaio.. In Italia ...

Industria Ue - Berlino e Parigi per piattaforma comune - per Le Maire interesse anche da Italia : Francia e Germania hanno siglato oggi un'intesa mirata al rilancio di una nuova politica Industriale a livello europeo, che aiuti sia Parigi sia Berlino a far fronte alla concorrenza internazionale.

Nessuna fusione Alstom-Siemens - delusione a Parigi e Berlino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Alstom-Siemens - l’Ue blocca la fusione. Parigi e Berlino : “Così si favorisce Cina” : Niente fusione tra la francese Alstom e la tedesca Siemens, perché “avrebbe influenzato la concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità”. Dalla Commissione Ue è arrivato lo stop al progetto dei due giganti dell’industria ferroviaria. Una notizia attesa che a Parigi e Berlino è stata mal digerita: “un errore” che “favorirà gli interessi” della Cina, ha detto ...

Alstom-Siemens - la Ue boccia la fusione e fa arrabbiare Parigi e Berlino : MILANO - L'Europa stoppa il matrimonio sull'asse franco-tedesco tra Alstom e Siemens, e per il ministro delle Finanze di Parigi, Bruno Le Maire, fa un favore alla Cina. L'ufficialità della decisione ...