Toro Rosso libera Key Egginton nuovo d t a Faenza

F1 – La Toro Rosso dice addio a James Key : la ‘rottura’ prima della scadenza del contratto - il comunicato : Key lascerà la Toro Rosso prima della naturale scadenza degli accordi: il comunicato della scuderia “Scuderia Toro Rosso e McLaren Racing confermano di aver raggiunto un accordo per regolarizzare la posizione di James Key, che lascerà la Scuderia Toro Rosso prima della naturale scadenza degli accordi contrattuali esistenti, il 23 marzo 2019. Jody Egginton assumerà il ruolo di direttore tecnico della Scuderia Toro Rosso il 25 marzo ...

F1 - analisi quarta giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - la Mercedes si scopre - la Red Bull impressiona - Renault e Toro Rosso cercano il tempo : La quarta giornata dei Test pre-stagionali 2019 di Formula Uno di Barcellona ha emesso alcuni verdetti importanti. In primo luogo che il livello medio si è alzato verso i top team e, in secondo luogo, che molte vetture sono partite con il piede giusto in questa annata. Nella sessione odierna. che chiude la prima settimana delle prove al Montmelò, si sono segnalati diversi piloti che sono andati a caccia del giro veloce, mentre prosegue ...

Test di Montmelò - sfreccia ancora la Toro Rosso : Albon davanti a tutti : Dopo l'acuto della terza giornata di Daniil Kvyat , la Toro Rosso si conferma velocissima nei Test di Formula Uno di Montmelò. Il più veloce nella sessione mattutina di Test è stato l'esordiente ...

La Toro Rosso di Albon avanti a metà giornata : Il campione del Mondo in carica ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, che ha girato in 1.18.046. Il pilota pilota monegasco è stato protagonista anche di una uscita sulla ghiaia in curva 5, ...

Test Montmelò : Kvyat firma il miglior tempo. Toro Rosso supera l'Alfa di Raikkonen - 3° Ricciardo - 4° Vettel : Il campione del mondo è sceso in pista dopo la pausa pranzo ed in assetto da gara ha simulato un gran premio, percorrendo in tutto 94 giri. Con gli 82 di Bottas nella mattinata, per lui 11/o tempo, ...

Formula 1 - Daniil Kvyat su Toro Rosso è il più veloce al termine della terza giornata di test : Però è già la terza giornata su tre che il team campione del mondo rimane indietro. Il team principal Toto Wolff ammette: 'Stavolta siamo noi gli sfidanti. La Ferrari ha circa mezzo secondo di ...

F1 - analisi terza giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - Red Bull e Mercedes ci sono - Toro Rosso e Alfa Romeo stupiscono : Si è conclusa anche la terza giornata dei Test F1 di Barcellona 2019. Un mercoledì intenso quanto indicativo, sotto diversi punti di vista. Le vetture stanno sempre più prendendo forma e, finalmente, anche la Williams è apparsa sul tracciato del Montmelò. Davanti a tutti, ancora una volta la Ferrari? No, stavolta no. Il miglior tempo lo ha fissato, in chiusura di sessione, Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Il russo ha cercato il ...

F1 - analisi terza giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - Red Bull e Mercedes ci sono - Toro Rosso e Alfa Romeo stupiscono : Si è conclusa anche la terza giornata dei Test F1 di Barcellona 2019. Un mercoledì intenso quanto indicativo, sotto diversi punti di vista. Le vetture stanno sempre più prendendo forma e, finalmente, anche la Williams è apparsa sul tracciato del Montmelò. Davanti a tutti, ancora una volta la Ferrari. No, stavolta no. Il miglior tempo lo ha fissato, in chiusura di sessione, Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Il russo ha cercato il ...

F1 - la Toro Rosso sbuffa a Barcellona : il testa-coda di Albon causa la prima bandiera rossa del Day-2 [VIDEO] : Non comincia benissimo la giornata di Alexander Albon, il pilota della Toro Rosso causa la prima bandiera rossa della seconda giornata di test a Barcellona La seconda giornata di test non parte con il piede giusto per la Toro Rosso, costretta ad assistere al testa-coda di Alexander Albon, finito nella ghiaia a metà del suo primo giro. Un errore che ricorda molto quello accaduto a Raikkonen nel corso della mattinata di ieri, considerando ...

La Toro Rosso in pista a Misano : La Toro Rosso ha scelto Misano per lo shakedown della STR14: Kvyat e Albon hanno portato per la prima volta in pista la nuova monoposto. Il russo e il thailandese hanno sfruttato i 100 km concessi dal ...

F1 - la Toro Rosso scende in pista a Misano : shakedown per Kvyat al volante della nuova STR14 [VIDEO] : Il pilota russo ha portato oggi in pista la nuova Toro Rosso a Misano, svolgendo il consueto shakedown Nel giorno della presentazione della Mercedes, la Toro Rosso ha deciso di svolgere il consueto shakedown previsto dal regolamento, facendo scendere in pista a Misano la nuova monoposto. A svolgere l’atteso test è stato Daniil Kvyat, che ha percorso i canonici 100 km concessi dalla FIA per il filming day, utilizzando gomme Pirelli ...

Formula 1 - l'analisi tecnica della Toro Rosso 2019 di Kvyat e Albon : Partendo dalla parte anteriore della monoposto, il muso della nuovissima STR14 è simile a quello della passata stagione, mentre l'ala è stata ridisegnata rispettando alla lettera il nuovo regolamento ...

Formula1 - ecco la STR14 - la nuova Toro Rosso di Kvyat e Albon : ecco la nuova Toro Rosso, la STR14. La scuderia di Faenza l'ha presentata online, con un video di un minuto. Sulla livrea nessuna novità di rilievo, confermato il bel blu elettrico con inserti rossi. ...

Presentata la nuova Toro Rosso con Kvyat e Albon : Comincia la stagione di Formula1 e comincia con la prima vettura svelata agli appassionati: è la nuova Toro Rosso, la STR14. Alla guida il rientrante Daniil Kvyat e il debuttante anglo-thailandese Alexander Albon. La scuderia di Faenza l`ha Presentata online, con un video di un minuto. Sulla livrea confermato il bel blu elettrico con inserti rossi. Più evidenti le innovazioni dell`aerodinamica, su tutte le dimensioni, - aumentate - delle ali. La ...