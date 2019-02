Ranocchia parla da leader | ' Aspettiamo Icardi | vogliamo riabbracciarlo'

Blastingnews

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Sembrava definitivamente finito ai margini della rosa dell'Inter, siva ormai da tempo di cessione in realtà medio-piccole lontane dal blasone interista, invece ieri sera Andreaè ricomparso sui radar del mondo nerazzurro e lo ha fatto in grande stile, con una buona prova condita da una rete. La partita di ieri è uno dei pochi scampoli stagionali concessi da mister Spalletti al centrale difensivo, che è stato in grado di cogliere l'occasione, disputando una gara ordinata impreziosita dal jolly pescato dal mazzo al diciottesimo minuto, quando la sua girata dal limite, più da attaccante di razza che da difensore, ha trovato il fondo della rete.Il professionista esemplare che serviva Nonostante la bella prova sul campo la giocata migliore il centrale umbro l'ha riservata per la zona mista, dove, da vero e propriosilenzioso dello spogliatoio, ha pronunciato parole ...