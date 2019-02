I make-up più belli sfoggiati dalle star nel 2019

Il director di Devil May Cry 5 preferirebbe realizzare un capitolo tutto nuovo piuttosto che un remake dei vecchi giochi : Il director di Devil May Cry 5, Hideaki Itsuno, ha dichiarato che preferirebbe lavorare su un nuovo gioco della serie piuttosto che a un remake.VideoGamer ha avuto l'occasione di parlare con Itsuno-san in un recente evento per DMC 5 e gli ha chiesto se sarebbe interessato a fare un remake di uno dei giochi del passato, soprattutto considerando l'eccellente risposta al recente remake di Resident Evil 2 di Capcom.Itsuno-san ha detto: ...

Sopracciglia colorate come Rosalía : la tendenza make up più divertente del 2019 : Qualche giorno fa abbiamo visto lo stesso beauty sul viso di Kendall Jenner , ovvero modella più pagata al mondo . Questo vuol dire solo una cosa: preparati, le Sopracciglia flou sono ufficialmente ...

Trade Anthony Davis-Lakers - spunta la grana Lonzo Ball : il playmaker vorrebbe una squadra che gli garantisse più minuti : Lonzo Ball possibile asset nella trattativa che potrebbe portare Anthony Davis ai Lakers: il playmaker però vorrebbe una squadra in grado di garantirgli un maggior minutaggio La richiesta di Trade di Anthony Davis rischia di cambiare fortemente il panorama NBA. I Pelicans, messi con le spalle al muro, dovranno sedersi al tavolo con altre franchigie per trattare l’addio della loro stella cercando di massimizzarne i ricavi. I Lakers ...

Resident Evil 2 : per il remake dell’horror di Capcom non solo una grafica rinnovata - ma anche meccaniche più moderne : In un mondo fatto di remake e remastered delle vecchie glorie, Resident Evil 2 era forse l’oggetto del desiderio dei fan di mezzo mondo. Diventato icona di un genere sulla console grigia di Sony, il secondo capitolo della saga di Residen Evil – forse il più amato dagli appassionati – è tornato in una grafica completamente rinnovata, con meccaniche migliorate e tante aggiunte, riportando letteralmente in vita un titolo ...

Le ciglia piumate : l'ultima follia del make up lanciata da Valentino Haute Couture : Il risultato è senza dubbio estremo ed eccentrico, ma nel mondo del beauty , come in quello della moda, la parola d'ordine è: osare.

Tra videogiochi più attesi del 2019 anche il remake di Resident Evil 2 : Il 2018 è stato sicuramente un anno piuttosto intenso da un punto di vista videoludico, trasportando con se’ una serie di titoli interessanti, capolavori attesi come Red Dead Redemption 2, situazioni inspiegabili come il “lunghissimo” silenzio di Sony dal lato gaming, e autentici monopoli in grado di rivoluzionare il mercato come il celebre Fortnite di Epic Games. Oltre a rumor più o meno fondati sulle console di prossima generazione, una ...