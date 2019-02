Farla | non farla | rivederla I dubbi della maggioranza sulla Tav

Materazzi : 'Juve - se non vinci la Champions è un fallimento e non chiedetemi di tiFarla' : In una recente intervista rilasciata a Eurosport Sverige l'ex calciatore Marco Materazzi ha parlato fra le altre cose anche dell'attesa sfida di Champions League di mercoledì sera al Wanda Metropolitano fra Juventus e Atletico Madrid. Materazzi sostiene che la "coppa dalle grandi orecchie" sia la principale motivazione bianconera: "La Juve ogni anno è in Champions" chiosa il difensore, secondo il quale la vera forza dei bianconera deriva dalla ...

Tav - parla il leghista Rixi : "Non Farla? Scenario che non prendo in considerazione" : "Il vero tema sulla Tav è "se si vuole fare l'opera oppure no. Se la si vuole fare, i modi per risparmiare sui costi ci sono. Se non la si vuole fare è un altro conto: ma è uno Scenario che non voglio prendere neanche in considerazione". Lo afferma il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, in un'intervista a La Stampa. Rixi non è convinto da alcuni aspetti dell'analisi costi-benefici, "come l'aver inserito i mancati ...

Tav : Rixi - Lega - 'Assurdo non Farla - siamo pronti al referendum' : 'Il vero tema non è l'analisi costi-benefici ma se si vuole fare o no la Tav': è l'avvertimento lanciato dal viceministro ai Trasporti, il leghista Edoardo Rixi, in un'intervista alla Stampa. 'Se la ...

La ex velina sulla tv : “Non è sana. Di Farla per essere etichettata e manipolata per un business altrui non mi va” : “Perché dovrei tornare? Com’è possibile che ancora mi parlate di tv? Ma non vedete come sono! Io NON c’entro niente con la tv! Io sto bene in giro… libera e a fare ciò che mi piace. Ho fatto tv si. L’ho fatta perché era un mondo a me sconosciuto e perché era un lavoro da cui ho potuto guadagnare due soldi da investire nei miei obiettivi. Fine. Ad OGGI la tv non è SANA! Di fare tv per essere etichettata e manipolata per un business altrui non è ...

Tav - la relazione : “L’entità delle penali è difficile da quantificare”. Non Farla costerebbe fino a 4 - 2 miliardi : Fermare ilTav potrebbe costare fino a 4,2 miliardi di euro. Una cifra calcolata in via ipotetica visto che i costi in caso di scioglimento dei contratti sottoscritti per la Torino – Lione sono difficili da determinare “in maniera netta“: su questo calcolo, infatti, pesa “la variabile costituita dall’esistenza di più soggetti sovrani che dovrebbero inevitabilmente considerare in sede negoziale le rispettive ...

McFarlane Toys non produrrà nuovi prodotti dedicati a The Walking Dead : McFarlane Toys ha annunciato che nel corso del 2019 non produrrà alcuna action figure dedicata al mondo di The Walking Dead, dando quindi un freno a quella che era una storica e fruttuosa collaborazione. Brutte notizie per i fan di The Walking Dead ! Da sempre la popolare serie TV ha infatti ...

Modulo disdetta canone Rai 2019 in pdf da scaricare. Come Farla : Modulo disdetta canone Rai 2019 in pdf da scaricare. Come farla canone Rai 2019: Modulo disdetta in pdf Come comportarsi se si rientra in uno dei casi previsti per l’ esenzione del canone Rai? L’ importo, da qualche anno ridotto a 90 euro, è suddiviso in più rate ed è direttamente addebitato sul costo della fornitura elettrica. Ma per evitare il costo del canone Rai è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva relativa al ...

Tav : Confindustria Veneto - danno economico e ambientale enorme non Farla : Venezia, 4 feb. (AdnKronos) - "Come Confindustria Veneto siamo molto preoccupati per quest'ultimo motivo del contendere tra i due vicepremier: la tratta tra Torino e Lione della Tav. Perchè è la tratta centrale del Corridoio Mediterraneo della che va dal Sud della Spagna a Kiev. Se la Torino - Lione

Tav - Salvini ha ragione : non Farla costerà più che portarla a termine : Matteo Salvini ha ragione sulla Tav : non farla costerebbe molto più che portarla a termine. Come spiegato da Agi , l'Italia, per completare l'opera, deve ancora sopportare un costo di circa tre ...

Tav - Foietta : 'Non Farla costerà fino a quattro miliardi' : Dai 2 ai 4 miliardi di euro . È quanto costerebbe all'Italia bloccare i lavori della Torino-Lione. Lo conferma a LaPresse Paolo Foietta , commissario straordinario di governo per l'opera targata Tav , ...

Fiona May : 'Il razzismo è figlio della paura e chi influisce sulla gente non vuole Farla passare' : Forte, determinata, schietta e sempre pronta a mettersi in gioco. Per Fiona May le sfide non bastano mai. Dopo quelle sportive, che le hanno regalato gloria e soddisfazioni, due volte campionessa ...