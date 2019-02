Facebook video party | cosa sono e come funzionano

Clochard preso a calci sulla schiena : la video denuncia su Facebook : Un imprenditore ha condiviso su Facebook il video, girato presumibilmente questa estate, nella speranza di poter risalire...

Video choc su Facebook - clochard di Soccavo preso a calci alla schiena : 'Aiutatemi a trovarlo' : Ancora scene di ordinaria follia nell'area di Soccavo a Napoli. Le immagini sono quelle di un Video, girato pochi mesi fa per una storia Instagram, che in pochi minuti ha scatenato l'ira degli utenti ...

14 Febbraio 2019 - Buon San Valentino! Ecco le più belle IMMAGINI - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri su WhatsApp e Facebook : 1/56 ...

14 Febbraio - Buon San Valentino 2019 : ecco i VIDEO più romantici e simpatici per gli auguri su WhatsApp e Facebook : Il 14 Febbraio è prevista pioggia… Di regali, cioccolatini, fiori, gioielli, ma anche di auguri! San Valentino è la festa dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente): per alcuni è una ricorrenza commerciale, per altri fonte di stress, ma per tante persone San Valentino è e sarà sempre la festa dell’amore. ecco dunque di seguito una selezione di VIDEO ...

Diciotti - Gasparri : 'A Salvini non basterà un video su Facebook' : Sul caso Diciotti la Giunta per le immunità ascolterà Salvini che "porterà le sue argomentazioni e farà le sue citazioni sulla giurisprudenza". Per il presidente dell'organismo di Palazzo Madama, ...

WhatsApp Web ottiene il supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook - YouTube - Instagram e Streamable : Un nuovo aggiornamento per WhatsApp Web è in rolluot e porterà il servizio alla versione 0.3.2041. L'aggiornamento introduce nuovi miglioramenti e correzioni di sicurezza e soprattutto la modalità per i video Picture-in-Picture con supporto per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable. L'articolo WhatsApp Web ottiene il supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable proviene da TuttoAndroid.

Rossopomodoro : dipendente spruzza deodorante su colleghi stranieri/ Video choc su Facebook : la replica : Video choc su Facebook: un dipendente di Rossopomodoro spruzza deodorante sui colleghi stranieri, arriva la replica dell'azienda.

Facebook Moments chiude il 25 febbraio : come salvare le tue foto e video : Facebook Moments, l’app mobile standalone progettata per consentire agli utenti di condividere privatamente foto e video, sarà chiusa in modo definitivo il 25 febbraio. La società di Menlo Park lo ha ufficializzato a causa dell’inutilizzo da parte degli utenti.Se sei tra i pochi che ha utilizzato l’App potrai comunque salvare tutte le immagini e video salvati tramite l’applicativo. Ci sono due modi per esportare e ...

Video Facebook di Bonafede su Battisti in carcere - esposto dei penalisti contro il ministro : La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al Video pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le varie fasi dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle rel...

Video Facebook di Bonafede su Battisti in carcere - esposto dei penalisti contro il ministro : La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al Video pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le varie fasi dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle rel...

Battisti : Bonafede posta video - piovono critiche su Facebook : Sta suscitando tanti commenti negativi su Facebook il video postato sul profilo del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ritrae tutte le fasi del rientro in Italia di Cesare Battisti. "Il ...

Bonafede pubblica su Facebook il video dell'arresto di Battisti - ma gli utenti lo attaccano : "Teatrino da evitare" : Il video dura meno di quattro minuti e le immagini sono accompagnate da una sequenza musicale. Le interrompono soltanto frammenti di discorso. A poche ore dall'arresto di Cesare Battisti e dal suo arrivo a Ciampino, il ministro della Giustizia pentastellato, Alfonso Bonafede, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video dal titolo: "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo!".[[video 1629062]]Si tratta della ricostruzione ...

Leoni bloccano il traffico in un parco nazionale sudafricano. E il video diventa subito un cult su Facebook : E’ diventato virale in poche ore e, a distanza di due settimane, è ancora un cult costante su Facebook. Si tratta di un video che mostra mostra quattro Leoni marciare, quasi con piglio ieratico, su una strada del parco nazionale Kruger in Sudafrica, costringendo i veicoli presenti a fermarsi o a seguirli, come se fosse una processione religiosa. Il filmato, pubblicato sulla pagina Lions Of Kruger Park And Sabi Sand, ha totalizzato due ...

E’ la notte della Befana! Buona Epifania 2019! Ecco IMMAGINI - GIF - VIDEO e FRASI divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/57 ...