laragnatelanews

: L'universo mobile è ormai vastissimo e variegato, e grazie a miliardi di smartphone attivi in ogni parte del mondo… - MaurizioMurgia : L'universo mobile è ormai vastissimo e variegato, e grazie a miliardi di smartphone attivi in ogni parte del mondo… - laragnatelanews : DrainerBot: scoperto malware su alcune app Android che consuma batteria e traffico dati - evyna : DrainerBot: scoperto malware su alcune app Android che consuma batteria e traffico dati -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)L’universo mobile è ormai vastissimo e variegato, e grazie a miliardi di smartphone attivi in ogni parte del mondo rappresenta un mercato dalle enormi potenzialità. Non c’è da stupirsi, quindi, se negli ultimi anni gli attacchi informatici e le truffe hanno sempre più come obiettivo i dispositivi mobili, soprattutto quando si tratta di una piattaforma come, la più diffusa al mondo con oltre 2 miliardi di dispositivi attivi.Generalmente l’obiettivo dei cybercriminali sono isensibili degli utenti, attraverso strategie che riescono ad insinuarsi nei terminali mobili all’insaputa delle vittime. Rientra nella lista una nuova minaccia identificata di recente dalla società Oracle. Si chiama, ed è unall’interno diappresponsabile dire non solo ladei dispositivi, ma anche il...