Adrian | lo show di Adriano Celentano “è stato sospeso e rinviato in autunno”

Adriano Celentano - lo show Adrian sospeso dopo il flop : sarebbe rinviato in autunno : Il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 con lo show Adrian non ha fatto faville e gli ascolti delle prime puntate di messa in onda sono stati a dir poco deludenti. Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso lo show per due settimane in seguito ad una forte influenza che aveva colpito il Molleggiato e che lo aveva portato a non seguire più in prima persona gli eventi e la costruzione dello show. Peccato, però, che le due settimane siano passate ...

Adrian - l'ultima indiscrezione esplosiva sullo show di Celentano : "Che fine farà" - colpo di scena a Mediaset : "Comunque pare che Adrian (pure quello di carne) torni. Celentano presenterà un nuovo certificato medico e poi tra 1 o 2 settimane torna. Dicono sempre sul palco, per le ultime 5 puntate (paura eh?)". Questa la bomba che sgancia Renato Franco, giornalista del Corriere della sera, dopo l'intervista d

Adriano Celentano non sta bene - forse influenza : lo show interrotto per almeno 2 puntate : Adriano Celentano non sta bene, questo è quanto dichiarato da Clan e Mediaset in un comunicato congiunto. A quanto pare il "molleggiato" ha dei problemi di salute che gli impedirebbero di dirigere lo spettacolo "Aspettando Adrian" e la serie-evento vera e propria. I medici, infatti, gli avrebbero consigliato almeno 2 settimane di riposo assoluto, molto probabilmente a causa di un malanno di stagione. Pertanto, le prossime due puntate dello show ...

Adrian - Celentano e il virus : 'Sto male - stop allo show'. Cosa non torna : le 'due settimane' : 'Non gioco più, me ne vado'. Ah no, scusate, quella era Mina, la tigre di Cremona, che non si fa vedere in televisione ma canta ancora e non sbaglia un colpo. Non come Celentano, che malconcio, ha ...

