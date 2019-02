THE FRONT RUNNER-IL VIZIO DEL POTERE di Jason Reitman - La recensione

Film in uscita - da Un uomo tranquillo a Copia originale e poi THE FRONT Runner e L’ingrediente segreto : cosa ci è piaciuto e cosa no : UN uomo tranquillo di Hans Petter Moland. Con Liam Neeson, Laura Dern, Michael Richardson. Usa 2019. Durata: 119’. Voto 3,5/5 (DT) Ritiratosi tranquillamente tra le montagne del Colorado, vicino alla località sciistica di Kehoe, Nels Coxman, guidatore di un immenso spazzaneve, viene insignito del premio come cittadino onorevole, ma una banda raffinata e sadica di spacciatori capitanata dall’elegante Vichingo gli uccide il figlio. Nels si ...

THE FRONT runner. Il vizio del potere e gli altri film del weekend : Il film di Jason Reitman racconta la breve campagna elettorale di Gary Hart, nel 1988. Ma la vera front runner è Melissa McCarthy, protagonista di Copia originale. Leggi

THE FRONT runner. Il vizio del potere e gli altri film del weekend : Il film di Jason Reitman racconta la breve campagna elettorale di Gary Hart, nel 1988. Ma la vera front runner è Melissa McCarthy, protagonista di Copia originale. Leggi

THE FRONT RUNNER di Jason Reitman - La recensione : Jason Reitman ha sempre firmato opere interessanti e convincenti. Certo, manca ancora a palesarsi la maturazione definitiva, il suo “capolavoro”, però non si può che apprezzare lo sguardo fresco e versatile di un cineasta che non ha paura a mettersi in gioco e a spaziare tra i generi. The FRONT RUNNER, in sala dopo essere stato il film di apertura del 36esimo Torino Film Festival, è l’ennesimo tassello di un puzzle eterogeneo ma accattivante ...

Brizzi dopo lo scandalo ci fa ridere - 'THE FRONT Runner' è imperdibile : I film recensiti questa settimana nella rubrica cinematografica "Cinesettimana" sono Modalità aereo di Fausto Brizzi e The Front Runner di Jason Reitman. di Fulvia Caprara

THE FRONT Runner Il vizio del potere - di Jason Reitman : In un mondo ancora quasi interamente maschile, le poche donne del film assurgono dall'ingannevole marginalità dei loro ruoli alla funzione di implacabile coro greco. La moglie tradita e stoica di ...

THE FRONT Runner - il presidente che non si è mai candidato : Non c’è una grande inchiesta dietro The Front Runner: Il vizio del potere, non è il genere di film che rispolvera vecchi eventi per gettare su di essi una nuova luce. Non c’è nemmeno un lavoro particolarmente minuzioso di raccolta informazioni, perché non è il tipo di film che riesce a mettere in fila tutti i fatti per mostrare la realtà da un altro punto di vista. The Front Runner è la storia di Gary Hart per come l’hanno conosciuta tutti, per ...

THE FRONT Runner - quando la politica si trasformò in spettacolo (recensione) : Perché Jason Reitman ha diretto The Front Runner (cui in italiano è stato aggiunto un discutibile titolo sensazionalistico, Il vizio del potere)? Per capirlo, facciamo un parallelo con un film recente per certi versi gemello, The Post di Steven Spielberg. Spielberg racconta il celebre scandalo dei Pentagon Papers del 1971, che inchiodavano i governi americani alle loro colpe relative alla gestione della guerra in Vietnam. Quei documenti i ...

Un video mette a confronto le versioni Game Boy e Nintendo Switch di THE Legend of Zelda : Link's Awakening : Come probabilmente saprete, nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, la grande N ha svelato numerosi annunci e, tra questi, c'è stato quello relativo alla versione Switch di The Legend of Zelda: Link's Awakening.Nonostante il gioco sia stato annunciato poco fa, in rete è già comparso un interessante video comparativo ad opera del canale YouTube Candyland.Il filmato in questione, mette a confronto The Legend of Zelda: Link's Awakening su Game Boy ...

Gli sviluppatori di THE Outer Worlds discutono del confronto con Fallout 76 : Fallout 76 ha già subito tantissime critiche dopo il lancio, a causa di una serie di problemi che sembrano semplicemente peggiorare col tempo, Fallout 76 è un gioco che sembra semplicemente inadatto considerando per cosa è conosciuto il marchio. In seguito è arrivato il trailer di Obsidian per The Outer Worlds, il gioco di ruolo che sembra molto simile a quello che i fan vorrebbero da un moderno gioco di Fallout. Proprio all'interno del trailer ...

THE FRONT Runner Il Vizio del Potere film al cinema : cast - recensione - curiosità : The Front Runner Il Vizio del Potere è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola è di genere drammatico-thriller del 2018, diretta da Jason Reitman, con Hugh Jackman e Vera Farmiga. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Front Runner Il Vizio del Potere film al cinema: scheda e ...

Roger Waters vuole suonare THE Wall lungo la frontiera Messico-Usa : L'album leggendario dei Pink Floyd The Wall potrebbe essere suonato direttamente sulla frontiera messicana dove il presidente Donald Trump vorrebbe innalzare un muro per dividere il suo paese dal sud ...

THE Wall : Roger Waters vorrebbe suonare l'album sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti : Roger Waters continua a dire la sua e continua a usare la musica per veicolare i suoi messaggi politici senza avere paura delle conseguenze. L'agenzia di stampa francese France-Press ha recentemente scritto che Waters vorrebbe eseguire dal vivo l'intero album The Wall lungo la frontiera che separa il Messico dagli Stati Uniti. La provocazione Tra i più celebri dischi dei Pink Floyd, pubblicato nel 1979, The Wall rappresenta un potente strumento ...

L'Eredità - Flavio Insinna asfalta Gerry Scotti : ascolti e share - il confronto impietoso con THE Wall : Il 2019 comincia in salita per Gerry Scotti. Il conduttore di The Wall su Canale 5 perde ancora una volta la sfida degli ascolti con Flavio Insinna e L'Eredità. Il quiz preserale di Raiuno nella puntata del 2 gennaio raccoglie 3,532 milioni di telespettatori nella prima parte (20% di share) ed esplo