Rigopiano | portò fiori sul luogo della tragedia per il figlio morto | Alessio Feniello a

Rigopiano - portò i fiori nella ‘zona rossa’ per ricordare figlio morto nella valanga : rifiuta di pagare multa - andrà a processo : Un decreto di “giudizio immediato” per la sua “opposizione al decreto penale di condanna”. Porta la data del 20 febbraio, e la firma del gip di Pescara Elio Bongrazio, il documento giudiziario ricevuto da Alessio Feniello, il papà di Stefano, una delle giovani vittime del disastro di Rigopiano. E così l’uomo, che a inizio gennaio era stato condannato al pagamento di una multa di 4550 euro per aver violato l’area interdetta dell’hotel travolto ...