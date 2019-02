Opel | con la trazione integrale ' hi-tech' per Insigna e Mokka la sicurezza al top

Opel : presentata a Milano la concept SUV GT X [GALLERY] : 1/19 ...

Opel a tutto rally con Adam e la nuova Corsa : 'Costruiamo automobili da 120 anni e gli sport motoristici hanno sempre contribuito a formare l'immagine di Opel. Dobbiamo continuare così - ha sottolineato Michael Lohscheller, Ceo di Opel - Due ...

Opel - Punta sul Rally con la Adam e la Corsa : La Opel ha confermato il suo impegno nelle competizioni annunciando due importanti novità: la conferma della presenza della Adam e il futuro arrivo della nuova generazione della Corsa.Due Adam R2 nell'ERC3 2019. La Adam R2 difenderà il titolo del Campionato Europeo Rally, denominato Fia ERC3 Junionr Championship per il 2019, con due vetture da 190 CV gestite dal partner ufficiale Holzer Motorsport. Le auto saranno affidate a Elias Lundberg e ...

Tennis - ATP New York 2019 : Reilly Opelka vince la battaglia con Schnur - primo successo tra i grandi : Reilly Opelka ha vinto il Torneo ATP 250 di New York sconfiggendo Brayden Schnur per 6-1, 6-7(7), 7-6(7) dopo due ore e quattro minuti di autentica battaglia sul cemento indoor della Grande Mela. Lo statunitense ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo circuito (nel 2016 vinse un challenger a Charlottesville, nel 2015 trionfò a Wimbledon juniores) e ferma la favola del 23enne canadese che era partito dalle qualificazioni. Il 21enne, che ...

Opel - è festa per i 120 anni. Con le luci nel futuro : Ritorno al passato, con uno sguardo al presente. E al futuro. Questo il significato di un amarcord andato in scena in Germania. Voluto dalla Opel, che ha festeggiato i suoi 120 anni di storia mettendo ...

Opel - Una settimana con la Corsa GSi - Day 4 : Il Diario di bordo di questa settimana ha come protagonista la Opel Corsa GSi, la più piccola delle sportive di Rüsselsheim. Si tratta del secondo modello, dopo la Insignia, a riprendere la storica denominazione GSi, acronimo di Grand Sport Injection, riservata alle versioni più sportive della gamma Opel, prima dell'introduzione, nel 1999, della sigla Opc (Opel Performance Center). Presentata trent'anni dopo la prima Corsa GSi (1988), la nuova ...

Rally – Susanna Mazzetti al debutto sulle strade bianche : la pilota al “Val d’Orcia” con l’Opel Corsa : Rimandato dallo scorso anno, il debutto sulle strade sterrate della rallista pratese avverrà questo fine settimana, con una nuova vettura ed anche con un nuovo copilota, l’esperto Alessio Pellegrini Susanna Mazzetti avvia la stagione con un debutto. Quello su fondo sterrato. L’aveva promesso già lo scorso anno ma non potè farlo, di correre sulle strade bianche, un passaggio “obbligato” per un pilota da Rally, nell’essenza delle corse su ...

Opel Insignia con trazione integrale hi-tech : arriva la specialista in trazione [FOTO] : la trazione integrale intelligente che equipaggia l’Opel Insignia garantisce stabilità esemplare e trazione eccezionale Il terreno è ghiacciato e il fiato condensa, neve ovunque: condizioni perfette per mettersi al volante e percorrere alcuni giri particolarmente veloci nel gelo delle montagne austriache. Chi vuole divertirsi sulla neve e sul ghiaccio deve solo prendere una Opel Insignia con trazione integrale twinster e torque vectoring. ...

Opel Insignia GSi - Su neve e ghiaccio con la 2.0 BiTurbo da 210 CV : In barba agli attacchi che riguardano l'alimentazione diesel e alle perplessità che generano in chi deve scegliere una nuova auto, lunica Opel Insignia GSi rimasta è la BiTurbodiesel di 2.0 litri con 210 CV. Presente tanto nello schieramento della berlina quanto in quello della famigliare Sports Tourer, in ossequio al badge GSi applicato sulla carrozzeria questa versione è la più atletica di tutte. Esame di motricità. Certo, la GSi 2.0 ...

Opel Grandland X - il SUV del Fulmine sfida l’inverno con versatilità e tecnologia [FOTO] : La Opel Grandland X offre la massima connettività unita a consumi e emissioni contenuti e il tutto mescolato ad un elevato piacere di guidarla e alla certezza di stivare facilmente tutti i bagagli La Opel Grandland X si presenta come un SUV purosangue con schema a trazione anteriore: ha linee eleganti e ben raccordate con una riuscita proporzione negli equilibri tra cofano e abitacolo. Una piacevole armonia che si ritrova anche ...

VIDEO Fabbiano-Opelka - gli highlights e la sintesi della partita. Quinto set palpitante con il super-tiebreak : Per la prima volta in carriera Thomas Fabbiano approda al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’azzurro supera l’imponente statunitense Reilly Opelka ed ora attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Andiamo a rivivere le immagini del successo del tennista pugliese. IL VIDEO DEL SUCCESSO DI FABBIANO SU OPELKA (6-7 (15) 6-2 6-4 3-6 7-6 ...