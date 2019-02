New York | Abercrombie & Fitch si muove verso il basso

New York : senza freni Equifax : Grande giornata per Equifax , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,92%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Equifax più pronunciata ...

A New York - forte ascesa per Pg&E : Rialzo per Pg&E , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,06%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Extra Space Storage in picchiata a New York : Ribasso scomposto per Extra Space Storage , che esibisce una perdita secca del 4,45% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'...

New York : amplia l'ascesa Copart : Grande giornata per Copart , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,65%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Copart più pronunciata rispetto ...

New York : pioggia di acquisti su Albemarle : Rialzo per Albemarle , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,40%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Meghan Markle - fine delle vacanze dorate a New York : Meghan Markle ha lasciato New York, dopo cinque giorni, nella serata di mercoledì 20 febbraio. In leggings, coperta da un cappotto di cammello e cappellino da baseball in testa, è stata fotografata ...

Meghan Markle a spasso per New York con il pancione : festeggia ma senza Harry : Famiglia reale in trasferta: Meghan Markle fa impazzire i paparazzi a New York con un blitz nella Grande Mela per festeggiare con le amiche l’imminente nascita del nuovo bebè della Royal Family. L’ex star di Suits sposata con il principe Harry (anche se non si sono placate le voci su di un imminente divorzio scandalo) è stata fotografata con il pancione in varie location per vip di Manhattan, dal Mark Hotel su Madison Avenue al Polo ...

Royal Family - cronaca della prima giornata di Meghan Markle a New York per il baby shower : Di mariaritagagliardi - 21/02/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Meghan Markle T utto sulla prima giornata che Meghan Markle ha trascorso a New York, per festeggiare il baby shower del suo primo ...

Julianne Moore - volto di New York contro le molestie sessuali : contro le molestie sessuali arriva il volto di Julianne Moore per l'agenda dello stato di New York. L'attrice ha infatti promosso il lancio del pacchetto di leggi per prevenire gli abusi contro le ...

New York : le vendite travolgono Kroger : Si muove in profondo rosso Kroger , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,45% sui valori precedenti. L'andamento di Kroger nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore ...

New York : acquisti a mani basse su Altria : Brilla Altria , che passa di mano con un aumento del 3,27%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto ...

Extra Space Storage in caduta libera a New York : Pressione su Extra Space Storage , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,61%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

New York : scambi in forte rialzo per Mosaic : Seduta decisamente positiva per Mosaic , che tratta in rialzo del 3,72%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Mosaic mantiene forza relativa positiva in ...

New York : pioggia di acquisti su Host Hotels & Resorts : Brilla Host Hotels & Resorts , che passa di mano con un aumento del 6,51%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Host Hotels & Resorts più ...