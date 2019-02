I dipendenti dei Renzi | La mente era Lalla Tiziano | Accuse false

[Il punto] Scoppia il caso Sirti - da licenziare un quarto dei dipendenti : lavoratori in sciopero da Palermo a Milano : Un nuovo bubbone è Scoppiato nel già tormentato mondo del lavoro italiano. La Sirti , azienda nazionale specializzata nella realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione, ha dichiarato 833 ...

Comune di Catania in dissesto - sciopero dei dipendenti il 30 marzo : "È sotto gli occhi di tutti - continuano i sindacalisti - come la politica si sia disinteressata totalmente della drammatica condizione di Catania nonostante le ultime elezioni nazionali, regionali e ...

Anche Ragusa alla protesta dei dipendenti delle ex Province : I dipendenti delle nove ex Province della Sicilia. Anche Ragusa presente con una folta rappresentanza di dipendenti di Viale del Fante.

Lavorare nell'alta moda : gli stipendi dei dipendenti a inizio carriera : Lavorare per una griffe d'alta moda conviene. Lo sanno bene i tanti studenti che ogni anno si iscrivono a facoltà universitarie legate al mondo del design. Un recente studio presentato dalla società di ricerca e selezione del personale Hays conferma che il settore dell'alta moda è in ottima salute e diventa sempre più esigente. Ai ...

Tutti precari all'Anpal : con le assunzioni dei navigator il 94% dei dipendenti sarà a tempo. Lavoratori in sciopero : I navigator esistono già e sono precari da anni. Sono 654 Lavoratori dell'Anpal Servizi, con contratti a scadenza. Il loro lavoro è quello di supportare e rafforzare i centri per l'impiego sparsi per tutta l'Italia. Molti di loro sono laureati, conoscono a menadito le ultime normative, hanno passato diverse selezioni e soprattutto possono vantare un'esperienza decennale nel campo delle politiche attive del lavoro.Rappresentano il ...

Ikea di Corsico : dipendenti cambiavano cartellini dei prezzi per pagare meno - 30 sospesi : Trenta dipendenti dell'Ikea di Corsico (centro alle porte di Milano) nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera di sospensione e, tra l'incredulità e lo sbigottimento dei presenti, sono stati letteralmente accompagnati alla porta del grande magazzino. L'accusa per loro è gravissima: furto, truffa e ricettazione per aver cambiato volontariamente i prezzi di alcuni oggetti allo scopo di acquistarli a basso costo. La vicenda è al centro di ...

I top manager? Guadagnano in Italia 40 volte più dei dipendenti - e ora i fondi esteri dicono che non va - : I l tema dei compensi dei supermanager è tornato sotto i riflettori della cronaca per almeno due motivi: la nomina di Andrea Orcel alla guida del Santander «saltata» per motivi legati a richieste ...

"NON MORIRO' CON I SOLDI IN BANCA"/ Li dà ai figli dei dipendenti - una "impresa" più grande dei bilanci : L'imprenditore vicentino Vinicio Bulla ha deciso di fare un testamento molto particolare: pagherà la scuola ai figli dei suoi dipendenti

Napoli - la lotteria dei premi : 4 milioni ai dipendenti del Comune : I criteri sono stati approvati con delibera di giunta comunale il 4 luglio 2013 e approvati successivamente dal ministero dell'Economia. Lo stanziamento, che ammonta per l'anno 2018 a 3 milioni ...

