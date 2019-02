Bonucci-Chiellini ed i ‘tuffi’ | il web si scatena FOTO ...

Pistocchi : “Pessima Juve. Sceneggiata Bonucci - lo fece anche Chiellini” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata contro la Juventus e nello specifico contro Bonucci, reo di aver simulato per far annullare il gol del vantaggio dell’Atletico. Il noto giornalista ha poi colto l’occasione per fare un’analisi anche sul match e sul gioco della Juventus. Leggi anche: Pagelle […] More

Atletico Madrid-Juventus convocati : riecco Bonucci-Chiellini : convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di domani sera contro l'Atletico Madrid. La Juventus partirà per Madrid nel pomeriggio, intorno alle ore 16:00, poi il tecnico bianconero parlerà in conferenza stampa alle ore 18:45. Bianconeri chiamati alla prova del nove. Come detto e ribadito, sarà fondamentale mettere a segno almeno un gol per […]

Atletico MADRID JUVENTUS- Mancano meno di 10 giorni alla sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, match valido per gli ottavi di finale d'andata. Come trapelato nell'ultimo allenamento odierno, Allegri potrà sorridere perchè potrà contare sul totale recupero di Chiellini e Bonucci, i quali partiranno titolari in vista del delicatissimo match di Madrid. […]

Juventus - Allegri sorride : dopo Bonucci in gruppo anche Barzagli e Chiellini : TORINO - A due giorni dalla sfida della Juventus contro il Frosinone , sfida valida per la 24ª giornata di Serie A , arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri . dopo Bonucci , che ieri ha ...

Juventus - lavoro personalizzato per Ronaldo - Chiellini e Douglas Costa : Bonucci in gruppo : Mattinata di lavoro per la Juventus che poco dopo le 12 si è ritrovata in campo alla Continassa. Nella seduta di oggi Massimiliano Allegri ha avuto una splendida notizia visto che è sceso in campo insieme ai compagni anche Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero ha lavorato per tutto l’allenamento insieme alla squadra è dunque ha smaltito completamente il problema alla caviglia. Ha preso parte alla seduta di oggi anche Andrea Barzagli che però ...

Infortunio Chiellini e Bonucci - il capitano rientra col Frosinone. Il 19 in forse : Infortunio Chiellini, la situazione – Il day after della vittoria con il Sassuolo in casa Juventus è quello dell’analisi. Analisi della classifica, tornata a sorridere raggiante con il +11 ritrovato sul Napoli, analisi di una forma che sembra ritrovata, analisi della situazione infortunati. Tra una settimana sarà vigilia di Atletico Madrid-Juventus, l’andata degli ottavi di […] L'articolo Infortunio Chiellini e Bonucci, il capitano ...

Juventus - Ferrara in vista dell’Atletico : “fondamentale il recupero di Chiellini e Bonucci” : “Come tutti gli anni, la Champions League per la Juventus e’ un obiettivo. Il fatto che sia arrivato un giocatore cosi’ importante, carismatico e determinante come Cristiano Ronaldo non fa che aumentare le possibilita’ che arrivi sino in fondo, ma non e’ scontato”. Sono le dichiarazioni di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e della Nazionale ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ...

Buffon : “Bonucci e Chiellini sono indispensabili. Sulla sfida dell’Old Trafford…” : Buffon – A poche ore dal match di Champions contro il Manchester United di Pogba, Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex portiere della Nazionale italiana ha parlato del suo ex compagno di squadra Pogba: “Paul è un ragazzo d’oro, mi fa sempre piacere incontrarlo perché è un campione incredibile. Certo, spero […] L'articolo Buffon: “Bonucci e Chiellini sono indispensabili. Sulla sfida ...

Juve tutta d'un fiato : Bonucci-Chiellini - prove di rientro : TORINO - Tempo quattro giorni e sarà ancora campionato - venerdì sera allo Stadium atterra il Frosinone - perché sì, i dieci giorni più bollenti, fino ad ora, della stagione Juventina sono in pieno ...

Champions League - Buffon : 'Bonucci e Chiellini sono indispensabili per la Juventus' : Dopo una vittoria insolitamente sofferta in Ligue 1 contro il Bordeaux, solo 1-0, con gol su rigore di Cavani poi infortunatosi, e nella quale anche lui ha dovuto compiere una grande parata, Gigi ...

Condò : 'Bonucci e Chiellini continuano ad essere dei giocatori insostituibili per la Juve' : Il noto giornalista de "La Gazzetta dello Sport" e di "Sky Sport", Paolo Condò, ha rilasciato un’intervista al sito "Numero-diez.com", durante la quale ha trattato alcuni temi caldi sul calcio di oggi. In primo luogo ha parlato della Juventus, definendola la squadra che ormai domina da sette anni in Italia e arriva sempre nelle fasi finali di Champions League. I punti di forza del gruppo in campo sono la concretezza e la mentalità vincente, ...

Infortunati Juventus - situazione Bonucci-Chiellini : allarme Douglas Costa : Infortunati Juventus- Suona l'allarme in casa Juventus in vista del fondamentale appuntamento di Champions League contro l'Atletico Madrid. Allegri incrocia le dita e spera di ritrovare sia Bonucci che Chiellini. Il primo sembrerebbe preoccupare leggermente di più rispetto al secondo, anche se le condizioni del numero 19 sembrerebbero far ben sperare in vista del grande […]

Peluso : 'Barzagli - Bonucci e Chiellini hanno una sola idea : vincere - come il club' : Federico Peluso, difensore del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a "La Gazzetta dello Sport", durante la quale ha posto l'accento sulle sue ultime vicissitudini di mercato ed ha ricordato con piacere i suoi trascorsi alla Juventus. L'ex bianconero ha raccontato che in estate l'allenatore Roberto De Zerbi gli ha comunicato la decisione del club di non rientrare nei piani per la stagione in corso. Il giocatore, essendo infortunato non aveva ...

La Juve 'lucida l'argenteria' in vista dell'Atletico : rientreranno Bonucci e Chiellini : La Juventus sta vivendo un inizio di anno un po' in affanno a causa dei ripetuti infortuni che hanno falcidiato i protagonisti del pacchetto arretrato e quelli del centrocampo. L'assenza dei titolarissimi dei due reparti si è fatta sentire tanto che la squadra è stata eliminata in Coppa Italia dall'Atalanta con lo scioccante risultato del 3-0 e si è fatta rimontare ben tre gol dal Parma nell'ultima di campionato, disputata peraltro in casa. Dopo ...