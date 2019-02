Attacco hacker di Anonymous al ministero dell'Ambiente - pubblicati documenti riservati : Gli hacker italiani di Anonymous hanno rivendicato sul proprio blog e su Twitter l'accesso abusivo ai sistemi informatici del ministero dell'Ambiente, dai quali avrebbero sottratto una vasta ...

Lewis Hamilton - Attacco hacker alla ex Nicole Scherzinger : online il video spinto di loro due a letto : La clip è diventata virale in tutto il mondo nel giro di pochissimi minuti. L' hacker ha avuto modo di accedere al Cloud e ai social network della ragazza, pubblicando oltre al filmato anche delle ...

Monopattini elettrici - sotto Attacco hacker accelerano senza controllo : Non è un segreto ormai che quando si tratta di Internet delle Cose e di oggetti connessi i produttori farebbero meglio a proteggere meglio i propri dispositivi, ma l’ultima dimostrazione al riguardo data dalla società di ricerca e sicurezza informatica Zimperium è particolarmente inquietante. Il gruppo ha infatti dimostrato in un video pubblicato in queste ore di essere riuscita a inserirsi all’interno del sistema di controllo del ...

Cgil - Attacco hacker : migliaia di email invitano a telefonare - centralino in tilt : La sede Cgil di Lugo è stata colpita da un attacco informatico. migliaia di persone, in tutta Italia, stanno ricevendo una email in cui si raccomanda di prendere contatto con il numero di telefono ...

I giocatori di Fortnite hanno rischiato un Attacco hacker : Alcune falle di sistema avrebbero consentito a dei malintenzionati di rubare account e dati personali.

Auto - Attacco hacker all’elettrica Model 3 di Tesla : Se parliamo di sicurezza in ambito Automotive non ci riferiamo solamente a sistemi che possano prevenire, evitare o limitare danni agli occupanti in caso di incidente. La sicurezza in questo campo riguarda anche la vulnerabilità dell’Auto dovuta alle moderne tecnologie dei sistemi di bordo, infatti se fino a un decennio fa il peggior nemico della nostra Auto era il ladro adesso è diventato l’hacker. Pensiamo ai sistemi di sblocco delle portiere ...

Un Attacco ransomware ha fruttato agli hacker quasi 4 milioni di dollari : L’attacco informatico iniziato lo scorso agosto con il ransomware Ryuk, che blocca l’accesso ai file finché non si paga un riscatto, ha fruttato agli hacker l’equivalente di circa 3,7 milioni di dollari in Bitcoin. Le 52 transazioni anonime effettuate da altrettante vittime sono state ricostruite dalle società di sicurezza informatica Crowdstrike e FireEye, che hanno rilevato anche come il malware fosse ...

Germania - Attacco hacker ai politici : ragazzo di 20 anni ha confessato | : Il giovane ha ammesso di essere il responsabile del cyberattacco ai danni di diverse personalità tedesche di spicco, fra cui anche molti membri di partiti, ed è già tornato in libertà. Avrebbe agito ...

Attentato alle Torri Gemelle - Attacco hacker : sparite le richieste di risarcimento di superstiti e parenti vittime : 18 mila documenti legati all'11 settembre 2001 sono stati rubati da un gruppo di hacker, noto come The Dark Overlord. Si tratta di email, plichi legali e documenti assicurativi scambiati da importanti ...

Un ventenne è stato arrestato per il grosso Attacco hacker dello scorso anno contro i politici tedeschi : La polizia tedesca ha detto che un uomo di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di essere coinvolto nel grosso attacco hacker contro centinaia di politici, personaggi dello spettacolo, musicisti e giornalisti tedeschi avvenuto fino alla fine di ottobre

Germania - fermato un 20enne per l'Attacco hacker ai danni dei politici - : Secondo quanto scrive lo Spiegel, si tratta di uno studente. Il giovane è sospettato di essere il responsabile del cyberattacco che ha colpito diverse personalità di spicco tedesche, fra cui anche ...

Germania colpita da un enorme Attacco hacker che ha coinvolto anche Angela Merkel

Germania - i politici sotto Attacco hacker : diffusi anche i dati di Angela Merkel : Molti politici tedeschi sono stati colpiti da un attacco hacker che ha riguardato tutti i partiti, fatta eccezione per l'Afd, forza di estrema destra. diffusi anche alcuni dati della cancelliera Angela Merkel. Le informazioni rese pubbliche da un account Twitter riguardano numeri di cellulari, informazioni su carte di credito, indirizzi e persino chat private.Continua a leggere

L’Attacco hacker contro Merkel è il “ventre molle” della democrazia : Berlino. Un calendario dell’avvento modificato: al posto dei cioccolatini, ogni finestrella – ossia ogni tweet – nascondeva link che puntavano a dati riservati come numeri di telefono, chat con i famigliari e numeri di carte di credito. E’ stata la radio berlinese rbb-Inforadio a svelare un nuovo e