Seconda puntata de La Porta Rossa 2 | Vanessa ama Cagliostro e Filip sospettato di

Anticipazioni 'Non Mentire' - Seconda puntata : la testimonianza di Ferraro incastra Laura : Domenica sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della mini serie 'Non Mentire', remake di 'Liar', con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La scorsa puntata abbiamo visto come una piacevole serata, trascorsa insieme da Andrea Molinari e Laura, si sia trasformata in un'accusa di crimine: nello specifico, Andrea Molinari, stimato medico, è stato accusato da Laura di violenza sessuale. Il cardiochirurgo sembra poter dimostrare la sua ...

La Porta Rossa 2 - anticipazioni Seconda puntata : Se nella prima puntata i misteri erano già tanti, nella seconda puntata de La Porta Rossa 2, in onda questa sera, 20 febbraio 2019, alle 21:20 su Raidue, lo saranno ancora di più. Cagliostro (Lino Guanciale), infatti, viene a conoscenza di alcuni segreti legati alle persone che lo circondano, mentre il processo sul suo omicidio prosegue. La Porta Rossa 2, la recensione Cagliostro resta ...

Il Collegio - anticipazioni della Seconda puntata di martedì 19 febbraio 2019 : Sorprese e guai nella classe de “Il Collegio”, in onda domani, martedì 19 febbraio, alle 21.20 su Rai2 con la seconda puntata della terza stagione. Quest’anno l’inedito esperimento televisivo e sociale, realizzato in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), catapulta un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni nel 1968. Un anno speciale, particolarmente significativo e ricco di cambiamenti: nelle piazze il mondo dei giovani è in ...

La Porta Rossa 2 : trama e anticipazioni Seconda puntata 20 febbraio : La Porta Rossa 2: trama e anticipazioni seconda puntata 20 febbraio Mercoledì 13 gennaio è andata in onda la prima puntata della fiction La Porta Rossa, giunta alla seconda stagione. Tra i protagonisti, ancora una volta, Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di Leonardo Cagliostro e Anna Mayer. Leonardo Cagliostro è lo spirito di un ispettore di polizia che decide di restare nel mondo dei vivi. L’unico a poter comunicare ...

Anticipazioni La porta rossa 2 - Seconda puntata : Vanessa rivela di essere una medium : Dopo il grande successo della prima puntata della seconda stagione torna su Rai 2, con un nuovo entusiasmante appuntamento, la fiction La porta rossa 2 con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Mercoledì 20 febbraio, infatti, verrà trasmessa in prime time la seconda puntata del nuovo ciclo della fiction, contenenti gli episodi tre e quattro, dove Vanessa aiuterà Filip ad essere scagionato dalle accuse di omicidio e il commissario ...

Non Mentire - Seconda puntata : Il Passato di Laura! : Non Mentire, trama Seconda Puntata: decadono le accuse su Andrea grazie anche all’amico Donato. Laura però non demorde. Luca ha i primi grattacapi con la sua fidanzata Malika. La miniserie “Non Mentire” in onda su Canale 5 ha confermato di essere ricca di suspense e di colpi di scena. Ogni minuto del film è riuscito ad insinuare nel pubblico il dubbio su cosa succederà e su chi ha ragione e chi no. E questa bellissima caratteristica terrà ...

