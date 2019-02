Dissidenti M5s sul piede di guerra | “Meloni in maggioranza? Facciano pure”

Diciotti - Giunta dice no a processo : continua la protesta dei ‘Dissidenti’ del M5S : La Giunta del Senato ha detto no al processo per Matteo Salvini. Il senatore Michele Giarrusso aveva già annunciato il voto favorevole "compatto" dei 5S alla relazione Gasparri, contro l'autorizzazione a procedere. Il M5S si rivolge ai dissidenti: "Il dialogo è sempre aperto, ma se Fattori e gli altri non condivido più questo modus operandi, potrebbero semplicemente restituire quanto dovuto e dimettersi".continua a leggere

Diciotti - Conte in campo rassicura Di Maio : se serve parlo io con i Dissidenti M5S : No, le ferite non si sono ancora rimarginate. A metà mattinata Luigi Di Maio manda un messaggio a Matteo Salvini , da poco incontrato a Palazzo Chigi per il vertice 'a tre' sui dati sul Pil, : 'La ...

Espulsioni M5S - il senatore pentastellato Ferrara contro i Dissidenti : "Solo professionisti del dissenso" : Politica è non voler imporre la dittatura della minoranza ma avere una visione d'insieme. Chi preferisce essere un professionista del dissenso, chi preferisce fare la scelta più comoda è destiano, ...

Via De Falco - De Bonis - Mopi e Valli. M5S caccia i Dissidenti : Da uomo tutto d'un pezzo De Falco, comunque, non ha rimpianti: 'Se sono pentito di essere entrato in politica? No, anzi alla luce di quanto accaduto mi sembra ancora più necessario che ci sia in ...

M5s ha espulso quattro Dissidenti | Foto |Di Maio : fuori chi non rispetta il contratto : Per "tutelare la comunità del Movimento 5 stelle", il collegio dei Probiviri grillini ha espulso i senatori De Falco e De Bonis e gli eurodeputati Moi e Valli. Sugli altri due dissidenti (Nugnes e Fattori) "i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti". La risposta non si è fatta attendere...

M5s - parte il processo ai Dissidenti. Avvisati con una email : Cinque dissidenti, storie diverse, una sola email. I probiviri del Movimento 5 Stelle , stando a quello che riferisce Repubblica , hanno notificato a Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, ...

Luigi Di Maio - nuove grane in arrivo dai Dissidenti M5s : "no a vincolo di mandato e ridimensionare Lega" : Hanno dovuto ingoiare reddito di cittadinanza e manovra. Ma i "dissidenti" 5 Stelle, per continuare ad esistere, hanno bisogno di nemici e, per i mesi a venire, paiono averne identificati due: il vincolo di mandato e l'eccessivo peso della Lega nell'alleanza di governo. Il vincolo di mandato è uno d