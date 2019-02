Copyright | il giallo del post della Commissione Ue sul drago sputafuoco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Giovedì scorso, a Bruxelles, si sono chiusi i negoziati del cosiddetto trilogo sulla discussa riformadisciplina europea del diritto d’autore. Come spesso capita con i testi di legge che sono il risultato di faticosi e ostinati negoziati, il punto di approdo scontenta un po’ tutti, perché non stabilisce le regole che i titolari dei diritti avrebbero voluto veder stabilite, non tiene conto delle preoccupazioni per la libertà di informazione sollevate in tutto il mondo da addetti ai lavori e società civile e non è, certamente, il testo per il quale i colossi del web – Google in testa – si sono battuti negli ultimi anni.Ora la parola passa a Consiglio e Parlamento che, in teoria, potrebbero ancora rovesciare il tavolo e bocciare il testo ma che difficilmente, con la finelegislatura europea alle porte, lo faranno. Ma la notizia, la storia che fa riflettere, in ...