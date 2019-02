Colpo alla BCC di Castel Castagna | i banditi portano via 10mila euro

Colpo alla Camorra infiltrata in Veneto : 50 arresti : Roma, 19 feb., askanews, - La Polizia di Stato di Venezia ed il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, hanno esguito - in provincia di Venezia, Casal di Principe, CE, ed altre ...

Icardi lascia l’Inter ma non va alla Juve : ecco il grande Colpo che ha in mente il club bianconero : La Juventus ha abituato a piazzare almeno un grandissimo colpo in ogni sessione estiva di calciomercato, sarà così anche per la prossima stagione. Lo scorso anno è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo che si sta confermando con una grande stagione. Le voci per il futuro parlano di un nuovo assalto a Mauro Icardi, l’attaccante argentino è pronto alla rottura definitiva con l’Inter, addio al termine della ...

Napoli - uomo ucciso tra la folla : raggiunto da un Colpo di pistola alla testa : Un uomo è stato ucciso a Mugnano, in provincia di Napoli, raggiunto un solo colpo di pistola alla testa. Si tratta di Giovanni Pianese, venditore ambulante di prodotti ittici. Aveva 63 anni. Ancora da accertare la dinamica dell’omicidio. L’uomo si trovava in strada, tra la folla. Il fatto è avvenuto attorno alle 20 non lontano dalla abitazione della vittima. La zona è particolarmente frequentata per la presenza di diversi esercizi ...

Colpo nella notte alla Ubi di Carnate : legano e trascinano via lo sportello bancomat : Niente esplosioni per rubare i soldi del bancomat, molto più verosimilmente i ladri che nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio hanno asportato uno sportello bancomat, a Carnate, hanno ...

Infortunio Coman - Colpo alla caviglia già operata : il responso dei medici : Infortunio Coman – Può tirare un sospiro di sollievo Coman. Il francese, ha segnato la doppietta nel primo tempo, ma a fine partita, dopo uno scontro con un difensore dell’Augsburg, si è buttato a terra toccandosi ancora una volta la caviglia sinistra. Era rientrato a dicembre, nemmeno il tempo di trovare continuità dopo la lunga pausa […] L'articolo Infortunio Coman, colpo alla caviglia già operata: il responso dei medici ...

Napoli - giallo nella base Us Navy : militare Usa trovato morto con un Colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Colpo alla ‘ndrangheta - catturato il boss Francesco Strangio : era in una mansarda : Sul latitante catturato pendeva una condanna a 14 anni di reclusione per narcotraffico internazionale, Francesco Strangio, in fuga da circa un anno, si nascondeva infatti in una mansarda all’ultimo piano di un condominio del centro abitato nel piccolo centro cosentino di Rose. catturato con un blitz durante la notte.Continua a leggere

Colpo alla mafia della provincia di Catania : 16 arresti : Palermo, 12 feb., askanews, - Duro Colpo alla mafia della provincia di Catania. Polizia e carabinieri hanno arrestato 16 persone ritenute inserite nel clan di Biancavilla denominato "Tomasello-...

Champions - è il fattore «S» : Solskjaer e Solari adesso sognano il Colpo alla Zidane con United e Real Madrid : Hanno preso in mano due pupazzi sgonfi coi colori del Real Madrid e del Manchester United e li hanno riempiti di aria nuova. adesso sono pronti a rimetterli al centro della Champions per svolgere l'...

Mbappè-Juventus - altro Colpo alla CR7 : ecco perché si può davvero : Mbappè-Juventus- Dopo l’affare Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara al nuovo colpo di mercato ad effetto. Come anticipato nei mesi scorsi, Paratici starebbe valutando la possibilità di mettere le mani in maniera concreta sul giocatore francese. Un nuovo colpo estivo che potrebbe far gioire il popolo bianconero, ma giusto procedere con estrema cautela. perché è […] More

Tragedia in Puglia : bimbo cade nel garage di casa e muore - forse per un Colpo letale alla trachea : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, un bambino di 9 anni è morto in seguito alle ferite riportate cadendo nel garage di casa. Al momento dell’incidente insieme al bambino c’era il nonno che ha subito allertato il 118: i soccorsi, però, sono a valsi a poco perché il piccolo è morto appena dopo l’arrivo dei sanitari. Secondo le prime ipotesi fatte dagli inquirenti il bambino cadendo avrebbe preso un colpo alla trachea che ...