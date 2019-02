Borsa | Milano apre in rialzo | +0 | 21%

Borsa Milano - -0 - 5% - dopo dato industria : Solo Londra , -0,56%, ha fatto peggio, in un contesto europeo comunque debole, anche per i timori sull'andamento dell'economia globale. Lo spread ha chiuso a 268 punti, in crescita dall'apertura , ...

Borsa - l'industria frena Milano. Giù le banche - su lo spread : S'inverte bruscamente la tendenza dei mercati europei: l'attesa di incentivi in arrivo dalle banche centrali cede il posto alle preoccupazioni per l'economia reale sempre più a rischio. In particolare i dati sull'Italia pubblicati stamattina confermano il deterioramento delle condizioni macro e confermano la previsione di una manovra di ...

Borsa : Europa peggiora - Milano in coda : Milano, 19 FEB - peggiorano gli indici delle principali borse europee con Piazza Affari , Ftse Mib -0,7%, in coda, dopo il rialzo dello spread a 273 punti dopo dati Istat sull'industria peggiori delle ...

Borsa : Milano frena - -0 - 9% - - effetto spread su banche : Piazza Affari frena con il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 274 punti. Scivolano in particolare Mps, -3,5%,, Ubi Banca, -3,05%,, Unicredit, -2%, e Banco Bpm, -1,65%,, mentre Intesa lascia ...

Borsa italiana oggi - Milano debole. Spread in lieve calo : Mattina debole per Borsa italiana . Dopo un avvio di settimana in positivo , oggi Milano apre in calo a -0,15% , con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a 20.299 punti. Sulla scia le altre Piazze ...

Borsa : Milano debole con Unicredit : Milano, 19 FEB - Piazza Affari si conferma in calo nella prima mezz'ora di scambi , Ftse Mib -0,14%, , frenata dalle prese di beneficio sui bancari Unicredit , -0,5%, , Ubi , -0,25%, e Banco Bpm , -0,...

Borsa : Europa tiene - Milano +0 - 5% : Milano, 18 FEB - Tengono le borse europee sul finale di seduta senza l'apporto di Wall Street, oggi chiusa per festività. Il velo d'incertezza che avvolge ancora i negoziati per i dazi tra Usa e Cina ...

Borsa : Milano sale - +0 - 7% - con Tim e Ubi : Milano, 18 FEB - Piazza Affari si conferma positiva in assenza dell'apporto di Wall Street, oggi chiusa per festeggiare la nascita di George Washington. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,7%, tra scambi ...

Borsa - nuovo record per Milano : sale con banche e Tim : Nel fine settimana commenti accomodanti sono giunti da altri esponenti Bce, il francese Villeroy de Galhau e il finlandese Rehn, che hanno sottolineato il rallentamento dell'economia della zona euro ...

Borsa Milano positiva con banche e Telecom - debole l'auto : ** Bene le banche, +1,5% l'indice , già premiate venerdì dalle dichiarazioni del consigliere Bce Benoit Coeure su una possibile nuova operazione Tltro a sostegno dell'economia europea. Intanto il ...

Borsa : Milano +0 - 29% con banche : Milano, 18 FEB - Piazza Affari conferma l'avvio positivo ma senza grandi strappi con il Ftse Mib che guadagna lo 0,29% a 20.275 punti. A dare la direzione al listino sono soprattutto i bancari con l'...