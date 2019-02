Sodoma | parla l' autore | “Papa Francesco va difeso dall' estrema destra che vuole chiuderlo

huffingtonpost

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il Vaticano è un grande e prezioso armadio di cui solo in pochi hanno le chiavi e chi le ha, o ne ha una copia, difficilmente riesce oaprirlo per farne uscire un contenuto di ipocrisie, bugie e segreti ben lontani dal credo ea spiritualità. Da tempo si sospetta, da tempo si dice e sono in tanti ad aver denunciato – papain primis - l'esistenza di "una doppia vita", sessuale e non, al suo interno. Molti dei fatti, di cui c'è poco da andare fieri, avvenuti negli ultimi cinquant'anni, ma sicuramente anche prima, sono collegati tra loroo stesso segreto, l'omosessualità nella chiesa che ha una comunità, gay per l'appunto, che è la componente maggioritaria del Collegio cardinalizio e del Vaticano. Lo racconta il giornalista e scrittore Frédéric Martel (lo intervistammo su queste pagine già per i ...