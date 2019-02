Simeone | Juve | club solido Diego Costa non ha ancora i 90'

Atletico Madrid-Juventus - Allegri fa i complimenti a Simeone e svela : “Dybala in campo” : Atletico Madrid-Juventus, Dybala titolare nell’11 che domani affronterà la squadra di Simeone al Wanda Metropolitano “Noi bisogna fare una partita giusta, sapendo che affrontiamo una squadra che fa della compattezza e di un blocco granitico nella fase difensiva i suoi punti di forza e sfrutta al massimo le palle inattive. Ci sono difficoltà come in ogni ottavo di finale, tra due squadre che negli ultimi anni hanno fatto ...

Atletico Madrid-Juventus statistiche - Simeone imbattuto con le italiane : Atletico MADRID JUVENTUS statistiche – Torna la Champions League e tra oggi e domani scenderanno in campo le altre otto squadre impegnate nelle partite d’andata degli ottavi di finale della competizione. Mercoledì sera, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, riflettori accesi sul big match tra Atletico Madrid e Juventus. Le due squadre si sfideranno per la […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus statistiche, Simeone ...

Champions League – Juventus pronta a dare il primo ‘dispiacere italiano’ a Simeone : le quote di Planetwin 365 : Tutto pronto per Atletico Madrid-Juventus. Simeone non ha mai perso contro squadre italiane. Equilibrio in campo e sulla lavagna di Planetwin365, dove il 23° gol di CR7 ai Colchoneros vale 2,35 Riprende la corsa alla Champions League e questa sera, per l’andata degli ottavi di finale, sarà il turno di Liverpool e Bayern Monaco, rispettivamente finalista e semifinalista della passata edizione (entrambe eliminate dal Real Madrid). Secondo i ...

Capello : «Juve - attenta all'Atletico Madrid e a Simeone» : MONTECARLO - "L'Atletico che non è al top della condizione ma io starei molto attento perché Simeone è uno che riesce a caricare i giocatori e tirare fuori tutto, in particolare in queste situazioni ...

Champions - Simeone il filointerista che vuol far lo sgambetto alla Juve : E nel frattempo è diventato l'allenatore più pagato in attività al mondo, col giallo: l'Atletico infatti non conferma ma il prolungamento di Simeone fino al 2022 sarebbe da 24 milioni netti a ...

Atletico Madrid-Juventus - la Champions è 'miracolosa' : Allegri e Simeone recuperano tutti : Atletico Madrid-Juventus si avvicina e le ultime notizie rallegrano e non poco Allegri e Simeone che hanno visto le proprie infermerie svuotarsi proprio negli ultimi giorni prima della sfida di Champions League. La Coppa ha così fatto il miracolo e se fino ad un mese fa si pensava che questa potesse essere la gara dei tanti assenti e dei molti problemi di formazione, da oggi c’è la certezza che ci saranno tutti e così bianconeri e colchoneros ...

Atletico-Juve - le ultime : Simeone con Diego Costa - Savic...e Koke? : TORINO - Si parte dagli undici di formazione probabili contro il Rayo Vallecano, perché la Juve sta arrivando ma prima c'è la Liga: Simeone , fresco di rinnovo del contratto fino al 2022 , dovrebbe ...

Atletico Madrid-Juventus : tegola per Simeone - un titolare va ko : Atletico MADRID JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere della Sera”, Simeone dovrà fare a meno del suo terzino sinistro, Hernandez, in vista del match d’andata di Champions League contro la Juventus. Un brutto ko che priverà il tecnico del Colchoneros del campione del mondo francese. L’Atletico Madrid sarà chiamato a sostituire Hernandez con Felipe […] More

Atletico-Juve - sfida all'opposto : Simeone rinnova - Allegri dribbla il futuro : C'è modo e modo di avvicinarsi alla sfida che può valere tanto, se non tutto. Il conto alla rovescia per la sfida di Champions tra l'Atletico Madrid e la Juventus corre veloce, con l'andata dell'...

Verso Atletico Madrid-Juventus : tutti i dolori del Cholo Simeone : TORINO - Dopo sette anni di cura Simeone sarebbe oltremodo naif chiedere all' Atletico Madrid di giocare un calcio vistoso, spettacolare, estetico. Nessun tifoso rojiblanco si sognerebbe mai di farlo. ...

Atletico Madrid-Real Madrid - dove vedere la diretta tv : prove generali di Simeone per la Juve : Il primo mese è gratuito, verranno scalati '9.99 al mese se si deciderà di proseguire nella visione di contenuti al termine dei 30 giorni Guardare gli sport preferiti nella maniera che preferisci Per ...

Atletico Madrid-Juventus - brutte notizie : Simeone recupera due big! : Atletico MADRID JUVENTUS- Mancano circa 10 giorni alla super sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Buone notizie per Simeone, il quale potrà contare sul totale recupero di Godin e Saul. I due giocatori hanno totalmente recuperato e saranno a disposizione del tecnico in vista del grande appuntamento europeo. brutte notizie per Allegri, […] More

Griezmann la stella - Simeone il cuore : c'è l'Atletico sulla strada della Juventus : Le petit diable, terzo sul podio del Pallone d'Oro dietro a Modric e Cristiano Ronaldo, in questo momento è fra i primi quattro-cinque attaccanti al mondo, e, dopo essere stato a un passo dal ...