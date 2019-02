Salvini verso il processo per vilipendio alla magistratura La definì ' una schifezza'

Gabrielli difende Salvini : "Divisa? Gesto d'attenzione verso polizia" : Il capo della polizia, Franco Gabrielli, difende Matteo Salvini sulle accuse per l'utilizzo della divisa. "Io lo so, perché di questo ne abbiamo parlato spesso con il ministro: lo fa come un Gesto di attenzione, come un voler sentirsi parte dell'istituzione che, fino a prova contraria, finché non sarà sfiduciato, rappresenta a tutti gli effetti"."Qualcuno ha sostenuto che il ministro, vestendo la divisa, trasmetta il fatto che lui è in qualche ...

Mario Michele Giarrusso : "Io da sempre manettaro - ma il caso Salvini è diverso" : Non può dire come la pensa, perché sarà lui a dover spiegare agli iscritti del Movimento 5 Stelle il caso Diciotti e quindi il quesito se autorizzare o meno il processo a Matteo Salvini. "Mi devo limitare a spiegare la controversia dal punto di vista giuridico" dice al Giornale Mario Michele Giarrusso, che però non nasconde di essere "da sempre un manettaro. Ma questa volta - puntualizza - il caso è diverso. ...

Così il governo Salvini-Casaleggio spinge l'Italia verso Russia e Cina : Mettiamoci l’anima in pace, non ci sarà una notte in cui l’Italia uscirà dalla Ue. Siamo già immersi in quella notte. Se c’è una lezione da imparare dagli ultimi avvenimenti – Brexit, guerre informative digitali e l’avvento al potere degli avatar di Casaleggio – è che tutto è possibile. La domanda c

Un fiore per Salvini : lanciamo la Giornata nazionale della gentilezza verso gli avversari politici : Il problema più grave che abbiamo di fronte è la deriva cattivista di gran parte degli italiani. Salvini non è la causa ma il prodotto di questa ondata di paura. Salvini è soltanto un abile interprete delle pulsioni animalesche di difesa territoriale. La causa ultima è la crisi economica che ci ha colpito buttandoci nell’incertezza sul futuro; e i troppi cambiamenti, troppo veloci, portati nella vita quotidiana dalle nuove tecnologie. Molti ...

Caso Diciotti : la Giunta va verso il no alla richiesta dei magistrati catanesi su Salvini : Il presidente Gasparri, in qualita di relatore, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Sarà comunque l'aula del Senato a decidere entro la ...

Diciotti - M5s verso il no al processo a Salvini : Sono ancora in bilico i senatori M5s su come votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Questa almeno è la posizione ufficiale. Lunedì sera è prevista l'assemblea dei parlamentari pentastellati con Luigi Di Maio e in quella sede il tema sarà approfondito. Si tratta di trovare una sintesi tra il profilo tecnico-giuridico e quello politico, sintesi non facile per il Movimento che si è sempre dichiarato a favore delle ...

Salvini - M5S verso il no al processo Ora il governo è più unito che mai : Il post sul blog delle Stelle di Luigi Di Maio segna una svolta per il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. L'analisi sull'esito, deludente, delle elezioni regionali in Abruzzo è seria e approfondita Segui su affaritaliani.it

M5s verso il no all'autorizzazione a procedere contro Salvini. Giarrusso : "Gli attivisti capiranno" : La base del Movimento 5 stelle capirebbe un 'no' all'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini? "Non esiste la base, ci sono gli attivisti che sono con noi. E gli attivisti capiscono, capiscono..". L'ha detto il senatore 5S Mario Michele Giarrusso al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama sul caso Diciotti. Nessuno dei 7 senatori 5s della Giunta è intervenuto nella discussione, come ha ...

Matteo Salvini - la frase rubata al leghista : 'Quando cambia tutto' - verso la crisi di governo : Le tentazioni di mandare al diavolo l'alleanza di governo con il M5s per Matteo Salvini sono tante, tantissime dopo il trionfo in Abruzzo del candidato sostenuto dal centrodestra miracolosamente unito,...

Salvini avvisa i grillini : ora comanda la Lega - verso il rimpasto : Prima sonora batosta elettorale per i grillini. La Lega si prende l’Abruzzo. Marco Marsilio è il nuovo Governatore in quota

Le ritorsioni tra Roma e Parigi : Air France verso lo stop a trattativa per Alitalia e no ai migranti Sea Watch. Salvini : 'Ridateci i 15 ... : L'Eliseo, dopo il richiamo dell'ambasciatore a Roma, fa dietrofront sull'accoglienza dei senegalesi sbarcati a Catania la settimana scorsa. La ministra Loiseau: 'La ricreazione è finita'. Di Maio: '...

“Do la parola a Berlusconi”. Ma lui rinuncia e indica Salvini : Meloni e il leader della Lega gli fanno il verso. Il siparietto : “Do ora la parola a Silvio Berlusconi“. Marco Marsilio, candidato presidente alle Regionali abruzzesi, sta per passare il microfono al leader di Forza Italia, ma Berlusconi, senza aprire bocca, indica ripetutamente Matteo Salvini. “Si riserva la sorpresa nel finale” scherza Marsilio. A quel punto Salvini alza gli occhi al cielo con le braccia aperte: “Sperem de no”. E Giorgia Meloni fa il verso a Berlusconi, ...

Berlusconi vuole l'ultima parola : Salvini e Meloni gli fanno il verso : Non si facevano vedere insieme dalle consultazioni al Quirinale Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Oggi tornano uniti sulla scena in conferenza stampa a Pescara per le elezioni ...

