Roma | principio d' incendio all’aeroporto di Ciampino | disagi per i passeggeri

Blastingnews

: Roma, principio di incendio nell'aeroporto di Ciampino: passeggeri evacuati e voli fermi [news aggiornata alle 12:4… - rep_roma : Roma, principio di incendio nell'aeroporto di Ciampino: passeggeri evacuati e voli fermi [news aggiornata alle 12:4… - rep_roma : Roma, principio di incendio nell'aeroporto di Ciampino: passeggeri evacuati e voli fermi [news aggiornata alle 12:1… - rep_roma : Roma, principio di incendio nell'aeroporto di Ciampino: passeggeri evacuati e voli fermi [news aggiornata alle 12:1… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Caos alle ore di 8:00 di questa mattinadia causa di undiin un'area interrata che si trova sotto l'area duty free, utilizzata come magazzino ed in gestione alla ditta esterna Ecofast. Il fuoco, che è stato peraltro spento dai Vigili del Fuoco in meno di un minuto, ha portato non poche preoccupazioni e diversiper i: dopo aver evacuato l’aeroporto ed aver bloccato alcune partenze dallo scalono (diversi voli per sicurezza sono stati dirottati presso l’aeroporto di Fiumicino), l’Enac ha annunciato il blocco diper alcune ore.Per fortuna l’incedio non ha causato feriti o intossicati, anche perché tutti iin partenza e i dipendenti erano stati fatti evacuare immediatamente, al suono del campanello d’allarme, dal personale della sicurezza e fatti concentrare in un piazzale proprio all'esterno della ...