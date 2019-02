ilgiornale

: Ramazzotti, ironia e rock «Il mio giro del mondo con una band fuoriclasse» - lamescolanza : Ramazzotti, ironia e rock «Il mio giro del mondo con una band fuoriclasse» - J_Ramazzotti : RT @SkySportMotoGP: 'I numeri spiegano molto, ma non tutto di @ValeYellow46. La sua grandezza deriva infatti, certamente dai successi, ma a… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Dopotutto "vita ce n'è", eccome, nel nuovo concerto di Eros. L'ha dimostrato l'altra sera a Monaco nella prima di una ottantina di date (per ora, ma diventeranno più di novanta) inper 32 paesi del. In attesa di girare l'Italia dal 2 marzo al PalaAlpitour di Torino, ha festeggiato i 35 anni di carriera con il primo pubblico internazionale che lo ha consacrato, quello tedesco, conosciuto per la prima volta subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo del 1986: due show tutti esauriti per oltre trentamila persone (ieri sera il secondo) tra le quali gli italiani erano una percentuale bassa e fisiologica, a conferma che anche qui è una superstar. "A me interessa soprattutto mandare a casa la gente soddisfatta dopo ogni mio concerto", ha spiegato dopo in un camerino dell'Olympiahalle. Oltre due ore di musica. Venticinque canzoni. Un Eros nuovo.A bordo del nuovo disco ...