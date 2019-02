New York | seduta euforica per Pg&E

New York : Freeport-Mcmoran in rally : Ottima performance per Freeport-Mcmoran , che scambia in rialzo del 6,07%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Freeport-Mcmoran rispetto ...

Pesante sul mercato di New York Abercrombie & Fitch : In forte ribasso la società americana dell'abbigliamento giovanile , che mostra un disastroso -2,29%. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva un allentamento della curva rispetto ...

Meghan Markle - Baby Shower a New York con le amiche - Sky TG24 - : La duchessa di Sussex è tornata negli Usa per partecipare alla tradizionale festa pre-nascita che le hanno organizzato le persone a lei più vicine. Il viaggio dovrebbe durare 5 giorni

In Vaticano un documento con le linee guida per i preti con figli segreti. L'inchiesta del New York Times : "Posso confermare l'esistenza di queste linee guida". Un'inchiesta del New York Times ha portato alla luce le linee guida del Vaticano per i preti che hanno violato la regola del celibato ed hanno avuto dei figli. "Esiste. È un documento interno", ha confermato Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, al quotidiano statunitense. L'inchiesta arriva in un momento particolarmente delicato per la Chiesa. I preparativi per la storica ...

Meghan Markle vola in gran segreto a New York : La duchessa di Sussex, a sorpresa, è arrivata negli Stati Uniti per trascorrere qualche giorno con le amiche di sempre, che per lei hanno organizzato la classica festa pre nascita. Il marito Harry è rimasto a casa, in attesa di un altro viaggio. Meghan Markle è andata in gran segreto a New York per il baby shower organizzato dalle sue più intime amiche, per festeggiare l'imminente arrivo del royal baby. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ...

New York - la mamma le vieta l'uso del cellulare : bimba di 9 anni si suicida : Una bambina di appena 9 anni si è suicidata perché la madre le aveva impedito di usare il cellulare. La tragedia familiare si è verificata a New York, nel quartiere del Bronx, sabato scorso. La notizia è stata riportata dal New York Post. Stando a quanto si apprende, la bambina si era svegliata presto ed aveva chiesto alla mamma di poter utilizzare lo smartphone per collegarsi su YouTube. La madre tuttavia non ha acconsentito a questa ...

A New York sarà vietato per scuole e aziende avere regole sulle pettinature che discriminino le minoranze etniche : La Commissione sui Diritti umani della città di New York ha approvato un nuovo regolamento che vieta a scuole e aziende di avere regole sulle pettinature che discriminino le minoranze etniche e in particolare gli afroamericani. Il regolamento servirà per

Palermo-New York in gommone attraverso i ghiacci del Nord Europa. La nuova avventura di Sergio Davì : L'impresa è infatti patrocinata dalla Regione Sicilia, attraverso l'assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Per la prima volta Davì non avrà con sé un vero e proprio equipaggio. Il gommonauta ...

Atp New York - Opelka vede le streghe ma fa suo il primo titolo in carriera : LA CRONACA - Il primo set assume fin da subito i connotati di un autentico assolo per il gigante a stelle e strisce, che inizia la partita infilando una striscia di dodici punti a tre che gli vale il ...

Tennis - ATP New York 2019 : Reilly Opelka vince la battaglia con Schnur - primo successo tra i grandi : Reilly Opelka ha vinto il Torneo ATP 250 di New York sconfiggendo Brayden Schnur per 6-1, 6-7(7), 7-6(7) dopo due ore e quattro minuti di autentica battaglia sul cemento indoor della Grande Mela. Lo statunitense ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo circuito (nel 2016 vinse un challenger a Charlottesville, nel 2015 trionfò a Wimbledon juniores) e ferma la favola del 23enne canadese che era partito dalle qualificazioni. Il 21enne, che ...