Caccia all' energia pulita E la Cina manda in orbita un generatore solare

Preti pedofili - appello delle vittime : “Cacciare dalla chiesa orchi e chi ha coperto abusi” : Peter Isley si è fatto portavoce insieme a Peter Saunders delle richieste delle vittime a pochi giorni dal summit dei presidenti delle conferenze episcopali mondiali: “Chiediamo si metta in pratica la tolleranza zero. Ogni prete colpevole deve essere dimesso dallo stato clericale e anche i vescovi che hanno coperto devono essere espulsi dalla chiesa”.Continua a leggere

Roma-Bologna alle 20.30 La Diretta i giallorossi vanno a Caccia del Milan : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3 punti per ...

Abusi sulla figlia - Cacciato dall'esercito : Roma Abusa per 5 anni della figlia quindicenne. Militare arrestato per violenza continuata e aggravata su minore. L'uomo, sottufficiale dell'Esercito, l'avrebbe violentata senza che l'ex moglie, madre ...

Meghan Markle - vittima di una Caccia alle streghe nel Regno Unito e remake del film in cui faceva la «bad girl» : L'Observer ha dedicato a questo «fenomeno» un ampio servizio titolando: «Tormentare Meghan Markle si è trasformato nello sport nazionale di cui non c'è da vantarsi». Ogni gesto, ogni comportamento ...

Doctor Who 11 su Rai4 verso il finale di stagione tra Caccia alle streghe e mostri nella foresta - trame 17 e 24 febbraio : Prosegue Doctor Who 11 su Rai4 con gli episodi inediti dell'undicesima stagione. Nel doppio appuntamento di oggi, 17 febbraio, il Dottore interpretato da Jodie Whittaker e i suoi companion viaggeranno indietro nel tempo tra caccia alle streghe e un inquietante mostro della foresta. La serie è già stata rinnovata per una dodicesima stagione le cui riprese sono iniziate qualche settimana fa in Sud Africa - invece della solita location in ...

Pesaro - Caccia alla 'spazzina volontaria'. Il sindaco vuole premiarla : Multe salate a chi sporca e ai padroni dei cani che non raccolgono gli escrementui durante la passeggiata ma anche un premio a chi si prende cura della città. A Pesaro il sindaco Marco Ricci è alla ...

Carmagnola - dopo la sparatoria di ieri sera la Caccia all'uomo si è conclusa con un arresto e tre denunce : Ci sarebbero vecchi dissidi , forse di natura economica, all'interno della comunità indiana alla base dell'omicidio avvenuto ieri sera a Carmagnola. Un uomo di origine indiana è stato ucciso e un ...

Occupa il posto in treno con la borsa : Cacciata dalla polizia : ' Questo posto è Occupato ! '. Ha risposto così, con tono secco, una passeggera del treno della New Jersey Transit a un uomo che le aveva chiesto di spostare la borsa per sedersi. Poi è scoppiata la ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : domani la tredicesima giornata - Caccia alla Final Six : Prosegue senza soste la regular season del campionato di A1 di Pallanuoto femminile. In programma domani, come di consueto, nel sabato pomeriggio, la tredicesima giornata. Tante delle protagoniste in acqua tornano dalle fatiche settimanali dell’Europa Cup. In tante andranno a caccia di punti importanti per la Final Six. Non dovrebbero esserci difficoltà per la prima della classe, l’Ekipe Orizzonte Catania, che vola in Liguria in casa ...

WTA Doha – Three is megl’ che one : tutti i ball boy a Caccia della pallina - Kerber e Strycova se la ridono [VIDEO] : Invasione di campo: tre ball boy per recuperare una sola pallina al torneo WTA di Doha. Che ridere per Strycova e Kerber Le partite di tennis dei tornei in giro per il mondo regalando sempre tante emozioni e puro spettacolo. A margine delle toste e faticose partite non mancano le risate: ieri al torneo WTA di Doha, infatti, Strycova e Kerber hanno potuto ridere di gusto per una simpatica scenetta. Three is megl’ che one: ben tre ball ...

R. Vienna-Inter : dalle 18.55 La Diretta I nerazzurri vogliono sCacciare la crisi : A Vienna, alle 18:55, si gioca la sfida tra Rapid Vienna ed Inter, valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Sorteggio duro per gli austriaci, che incrociano una squadra capace di giocarsi ...

Caccia all’uomo a Roma : accoltellati tre tifosi del Siviglia (e due passanti) : Stasera Lazio-Siviglia Ancora una volta scontri tra tifosi a Roma. Ieri sera, nel centralissimo Rione Monti c’è stata una vera e propria Caccia all’uomo da parte dei laziali che hanno accoltellato tre tifosi del Siviglia più due passanti. Gli spagnoli erano in un pub e stavano guardando Ajax-Real Madrid. Potrebbe essere stato un attacco di natura politica. Secondo i media spagnoli, infatti, tra gli accoltellati ci sarebbe un ultrà ...