Trump | Isis sconfitto | via le truppe Usa dalla Siria

Isis - Europa pensaci tu. L'ultimatum di Trump : Quello di una maggiore richiesta di responsabilità agli alleati è un elemento presente nella retorica politica di Trump già dall'inizio del suo mandato e che fa leva, di fatto, sull'idea secondo cui ...

Trump avverte l’Europa : “Prendetevi gli 800 combattenti Isis o li liberiamo” : Il presidente Usa conferma il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria dopo “la vittoria” sullo Stato islamico. Poi si rivolge a "Regno Unito, Francia, Germania” e chiede di prendersi in carico le centinaia di prigionieri dell’Isis: "In Siria abbiamo fatto e speso molto, ora tocca a voi".Continua a leggere

Trump : “L’Europa si riprenda gli oltre 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o dovremo rilasciarli” : “Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere oltre 800 combattenti dell’Isis catturati in Siria e processarli. Il califfato sta per cadere. L’alternativa non è buona in quanto saremo costretti a rilasciarli”. Così in un tweet il presidente Usa, Donald Trump, in merito alle centinaia di combattenti del Califfato catturati in Siria. “Gli Stati Uniti non vogliono guardare ...

Trump all’Ue : processate gli 800 combattenti dell’Isis che abbiamo catturato o li liberiamo : Donald Trump conferma il ritiro delle truppe americane dalla Siria «dopo una vittoria al 100% sul Califfato» ma mette in guardia gli alleati europei: «Gran Bretagna, Francia, Germania e gli altri prendano gli 800 combattenti dell’Isis che abbiamo catturato in Siria e li processino, altrimenti saremo costretti a rilasciarli». ...

Trump : Via da Siria - vittoria sull'Isis : NEW YORK, 17 FEB - "Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100% sul Califfato". Lo twitta Donald Trump, riferendosi al ritiro delle truppe americane dalla Siria. "Gli Stati Uniti - scrive ancora ...

Trump : "Entro 24 ore annunceremo la fine dell'Isis" : Gli Stati Uniti annunceranno domani la fine dell' Isis . A dare la notizia è stato il presidente Donald Trump in conferenza stampa: ' Abbiamo parecchi grandi annunci che hanno a che fare con la Siria ...

Trump contro 007 : su Iran e Isis errori : 18.35 Scontro tra il presidente Trump e i vertici dell'intelligence Usa che in un'audizione al Senato hanno delineato minacce contro gli Usa in contrasto con quelle ritenute tali dalla Casa Bianca. Gli 007 sono "estremamente passivi e ingenui" e "sbagliano nel loro giudizio sul pericolo costituito dall'Iran", attacca, "l'intelligence dovrebbe tornare a scuola", aggiunge. Pareri discordi anche sull'Isis: "era fuori controllo", afferma, mentre ...

Trump - i Dem e i colpi dell’Isis : "L’Amministrazione Trump dice che lo Stato islamico è stato sconfitto, pertanto Washington sta andando avanti con il ritiro delle forze americane dalla Siria e con la riduzione degli impegni antiterrorismo dell’America in Africa. Nel frattempo, il presidente della commissione Esteri della Camera, El

Trump : via da Siria - Isis spazzata via : ANSA, - WASHINGTON, 6 GEN - "Le truppe Usa andranno via dalla Siria velocemente": lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump. "Abbiamo spazzato via l'Isis - ha aggiunto - e l'Iran, la Russia ...