Tiziano Renzi e Laura Bovoli ai domiciliari | «Fatture inesistenti e bancarotta

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - genitori di Matteo Renzi - agli arresti domiciliari : Sono agli arresti domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il papà e la mamma di Matteo Renzi reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono agli arresti domiciliari. Il provvedimento di cattura per i genitori dell’ex premier è stato eseguito dalla Guardia di Finanza per i reati di bancarotta fraudolenta e … L'articolo Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, agli arresti ...

Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni : Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, padre e madre dell’ex premier Pd, sono agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La notizia è stata confermata dall’agenzia Ansa, dopo l’anticipazione del Corriere della Sera. La misura cautelare è stata applicata nell’ambito dell’inchiesta per il fallimento di tre cooperative. Si tratta di aziende collegate alla società di ...

Tiziano Renzi furioso con Le Iene : «Zitto - faccia di m…». Un suo ex lavoratore chiede 90mila euro di arretrati : Le Iene tornano dal padre di Renzi, e lui perde la pazienza: «Stai zitto, faccia di m…». In un servizio andato in onda ieri sera, realizzato da Filippo Roma, Tiziano Renzi ha letteralmente perso le staffe contro la ‘Iena’ di Italia 1: il servizio parlava del caso di Omogui Evans, un ex lavoratore nigeriano che deve ricevere ancora 90mila euro da un’azienda riconducibile proprio al signor Renzi. «Era stato proprio lui a ...

