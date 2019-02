Milano | sorpresa in Stazione Centrale con due chili di cocaina | arrestata

Basket Coppa Italia - è subito sorpresa : Milano eliminata dalla Virtus Bologna : Le Final Eight di Coppa Italia di Firenze restano stregate per Milano : un anno dopo la figuraccia contro Cantù, l'AX Armani esce nuovamente al primo turno - questa volta da testa di serie numero uno - ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Milano torna al successo contro Trento - Varese sconfitta a sorpresa sul campo di Pistoia : Terminate le gare del pomeriggio per la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Nel penultimo turno del girone di andata, diverse erano le sfide importanti per definire la classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La capolista Milano ha superato Trento tornando al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre Varese è caduta a sorpresa sul campo di Pistoia. Vittoria per Cantù nella delicata sfida salvezza contro ...