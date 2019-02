I militanti del M5s hanno detto no al processo a Salvini

agi

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Idel M5s hannono all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo. Il 59,05 ha risposto Sì al quesito, dicendo di fatto no al"Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La partecipazione, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti. La votazione odierna entra nella storia di Rousseau per essere stata quella con il maggior numero di votanti di sempre in una singola giornata. Un record. E ciò conferma l'importanza dei principi di democrazia diretta all'interno del MoVimento 5 Stelle". Così sul blog del Movimento 5 stelle si annunciano i risultati della votazione online."Relativamente alla risposta: 'Si, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere' hanno ...