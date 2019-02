E Giorgetti non esclude più la manovra correttiva | Vedremo nei prossimi mesi

Caso Pro Piacenza - Giorgetti : 'Una vergogna inaudita - stretta su club non in regola' : E annuncia: 'Intendo convocare tutte le parti interessate per trovare una soluzione che tuteli prima di tutto i giovani e la loro passione per lo sport. Domani vedrò Gravina con il quale ho già ...

Pro Piacenza - Giorgetti : “Vergogna inaudita - non deve ripetersi” : “E’ una vergogna inaudita quello che è accaduto ieri al Peschiero di Cuneo. L’umiliazione dei sette giovanissimi della Pro Piacenza è una cosa che non voglio più vedere”. Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, ha commentato quanto accaduto in Lega Pro. “Bisogna garantire il rispetto delle norme, sulla carta […] L'articolo Pro Piacenza, Giorgetti: ...

Autonomia : Giorgetti (FdI) - 'richiesta del Veneto non è egoismo del Nord' (2) : (AdnKronos) - “Sinceramente - sostiene Giorgetti - non capisco la paura dei colleghi e dei tanti esponenti del Sud dei vari partiti; l’Autonomia è garanzia di trasparenza e di responsabilità, conviene a tutti. È necessario che da Nord a Sud si eliminino gli sprechi, le opere inutili, la corruzione e

Autonomia : Giorgetti (FdI) - 'richiesta del Veneto non è egoismo del Nord' : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - “Il continuare a definire la richiesta del Veneto allo Stato, di attuare quanto già previsto dalla Costituzione, egoismo del nord è suicida per il Sud”. Così interviene Massimo Giorgetti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d'Ital

"Basta che non sia 'romano'". Il profilo del manager del nuovo sport italiano sognato da Giorgetti : "Un manager lontano dal mondo 'romano'" che arrivi per gestire sport e Salute "con atteggiamento lontano dalle solite conventicole o dai circoli". Questo il profilo - secondo fonti governative ascoltate dall'HuffPost - che il sottosegretario Giancarlo Giorgetti vorrebbe a capo della sua creatura, nata al posto di Coni Servizi, di cui è stato oggi pubblicato l'avviso di bando.Anzi, "non un bando, ma un avviso, una richiesta di ...

Ammissione Giorgetti - pronto a ritirarmi dal governo se non passa l’autonomia regionale : Il governo sempre più distante, la rottura sembra molto vicina, qualcuno dice che avverrà prima delle europee Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleghi italiani, se non è ancora chiara la ...

Giancarlo Giorgetti : 'Crisi di governo - se non passasse l'autonomia io mi ritirerei' : Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio ,...

Giancarlo Giorgetti : "Crisi di governo - se non passasse l'autonomia io mi ritirerei" : Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleg

Giorgetti : istituzioni vicine a Manuel - non resterà solo in sua battaglia : Roma – “Sostegno e vicinanza a Manuel e alla sua famiglia. Una tragedia che addolora tutti noi. Se la famiglia vorra’ andro’ a trovare il giovane atleta per dirgli che non e’ solo e’ che le istituzioni sono al suo fianco in questa battaglia drammatica che dovra’ affrontare”. Cosi’ il sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti sulla vicenda del nuotatore Manuel ...

Riforma Coni - Giorgetti : 'Non una legge ad personam ma per il bene dello sport' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giancarlo Giorgetti presenta la riforma dello Sport : "Non nasce contro nessuno e non nasce per nessuno" : "Siamo qui per svelenire un clima che è stato alimentato dai media e che secondo me non ha motivo di fondamento. Questa riforma non nasce contro nessuno e non nasce per nessuno. Non facciamo leggi ad personam ma solo per il bene dello Sport italiano". Così Giangarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo Sport, parla della riforma dello Sport al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" a Roma. Giorgetti ci tiene a ...

Giorgetti : 'La riforma del Coni? Un provvedimento non perfetto - ma buono' : 'La riforma del Coni non è perfetta, ma buona; per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutte le istituzioni sportive', spiega il sottosegretario con delega allo sport che poi sottolinea: '...

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò : “Ottimista sulla riforma dello sport”. Giorgetti : “La politica non farà intrusioni” : Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati Generali dello Sport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dal Coni presso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima di Distensione tra Governo e Coni dopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito alla riforma dello sport voluta da Palazzo Chigi. Il Presidente Giovanni ...

Malagò : 'Ora sono ottimista sulla riforma'. Giorgetti : 'Non perfetta ma buona' : Così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, parlando agli Stati Generali dello Sport. "Questa norma - aggiunge - poi deve essere attuata ed implementata con la collaborazione ...