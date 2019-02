Ducati World diventa un parco giochi con montagne russe per duelli mozzafiato

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Siamo ormai abituati al consueto e celebre radunoWeek a Misano (Rimini - IT), dove tanti appassionati di moto e non solo, si riuniscono in quei giorni di festa nell’ammirare le tante moto nate dall’azienda di Borgo Panigale – fondata nel 1926 – e dare così libertà ai proprio sogni e provare l’emozione di un giorno in pista. La conosciutissima Monster, i nuovi Scrambler, le Multistrada per i più avventurieri, e la super Panigale per i più temerari, sono solo una piccola parte della gammache faranno emozionare i vari amanti del settore, provenienti da più di 70 nazioni e che daranno il via ad uno dei raduni di moto più belli ed importati del nostro Paese.a Mirabilandia Pochi mesi all’apertura della nuova area tematica, alMirabilandia, dedicato al mondo della, dove coinvolgerà intere famiglie, grandi e piccini, che potranno passare ...